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Trump felicita a la tripulación de Artemis II y apunta a Marte como próximo paso

El mandatario añadió que espera recibir pronto a los astronautas en la Casa Blanca y adelantó que su Administración continuará impulsando la exploración espacial.

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