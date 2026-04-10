Salen los astronautas de la cápsula de Artemis II tras amerizaje en el costa de San Diego

Después de realizar el amerizaje a las 7:07 de la noche, hora colombiana, los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con su compañero canadiense Jeremy Hansen, comenzaron a salir de la cápsula de Artemis II que los llevó a la órbita de la Luna en un viaje que duró 10 días.

A través de la transmisión oficial de la Nasa se evidenció cómo se cumplieron todos los protocolos de seguridad para que cada astronauta que hizo historia pudiera dejar atrás la cápsula que por más de una semana fue su hogar en el espacio. En la costa de California se evidenció cómo diferentes embarcaciones se acercaron para ayudar en el proceso de extracción.

Vale recordar que la nave espacial Orion atravesó la atmósfera terrestre a más de 38.000 km/h, con temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius generadas por la fricción, y amerizó sin problemas en el océano Pacífico, gracias a grandes paracaídas.

Amerizaje de Artemis el 10 de abril del 2026 Foto: captura de video NASA

"Houston, aquí Integrity (apodo de la nave, ndlr). Los recibimos fuerte y claro", anunció el comandante Wiseman tras superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 30 veces la velocidad del sonido.



"Qué viaje. Estamos estables", agregó, e informó que los cuatro miembros de la tripulación estaban en buenas condiciones.