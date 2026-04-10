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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Salen los astronautas de la cápsula de Artemis II tras amerizaje en el costa de San Diego

Salen los astronautas de la cápsula de Artemis II tras amerizaje en el costa de San Diego

Los cuatro astronautas fueron saliendo de la cápsula poco a poco luego de tener luz verde sobre las condiciones de seguridad.

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