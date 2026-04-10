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Equipo médico especialista en descompresión son los primero en recibir a astronautas de Artemis II

El comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover y Christina Koch y Jeremy Hansen serán evaluados médicamente de forma individual y después se les ayudará a salir de forma segura.

orión vuelve a la Tierra (2).jpg
Nave Orión vuelve a la Tierra.
Foto: captura de video, NASA.
Por: EFE
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Actualizado: 10 de abr, 2026

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