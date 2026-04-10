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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Los cambios físicos que podrían sufrir los astronautas de Artemis II en su regreso a la Tierra

Los cambios físicos que podrían sufrir los astronautas de Artemis II en su regreso a la Tierra

Tras 10 días en el espacio, los astronautas de Artemis II enfrentarán varios cambios físicos al volver a la Tierra, principalmente por el impacto que tiene la gravedad sobre el cuerpo luego de permanecer en microgravedad durante toda la misión.

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