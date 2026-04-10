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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / La misión Artemis II alista el regreso a la Tierra y amerizaje para hoy

La misión Artemis II alista el regreso a la Tierra y amerizaje para hoy

"Podremos empezar a alegrarnos cuando la tripulación esté a salvo" a bordo del buque encargado de recuperarla, señaló el jueves Amit Kshatriya, administrador adjunto de la NASA, durante una rueda de prensa.

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