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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / ¿Cuánto gana un astronauta de la misión Artemis II de la NASA?

¿Cuánto gana un astronauta de la misión Artemis II de la NASA?

La misión Artemis II ya comenzó su regreso a la Tierra tras haber estado sobre la órbita de la Luna y esta sería la millonaria cifra que recibirán cada uno de los astronautas.

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