¿Cuánto gana un astronauta de la misión Artemis II de la NASA?

El pasado 1 de abril, en California, EE.UU., emprendió el viaje a la Luna la misión Artemis II de la Nasa que ya comenzó su regreso a la Tierra tras haber estado sobre la órbita del satélite natural del planeta. Pero lo que ha llamado la atención e inquetid de miles de personas ha sido: ¿cuánto podría ganar un astronauta por un viaje de este tipo?.



Esto gana un astronauta de la misión Artemis II

Pese que muchos podrían llegar a imaginar que una misión de este tipo (llamada como de suma importancia) sería de un gran valor, no es así, de hecho los astronautas no reciben sueldos millonarios por hacer este viaje hasta la Luna, debido a que se rige por el sistema de clasificación federal conocido como General Schedule (GS).

La mayoría de astronautas activas se encuentran en niveles GS-13 y GS-14, que tienen salarios entre los 90.000 y 150.000 dólares anuales, lo que equivale entre 300 y un poco más de 500 millones de pesos, que dividido por 12 meses equivale entre 7.500 y 12.500 dólares mensuales, es decir, entre 20 y 40 millones de pesos. Lo cual tampoco es poco.

Pero, además si se topa en cuenta la tabla salarial de Houston podría llegar hasta loas 183.000 dólares anuales, que equivalen a más de 600 millones de pesos al año.

Rise, el "quinto tripulante" de Orión. Foto: NASA.

Artemis II regresa a la Tierra

El 8 de abril fue informado por parte de la NASA que la misión comenzó su viaje de regreso a casa. Los astronautas de Orión encendieron con éxito los motores de la cápsula a las 8:03 hora del este de EE.UU., la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso.



Si todo sale bien, los astronautas estarían de regreso a la Tierra este viernes, 10 de abril, finalizando así sus 10 días en el espacio.