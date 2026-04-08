¿Qué oculta el lado oscuro de la Luna? La misión ARTEMIS II revela nuevos secretos del satélite

Más de medio siglo después de las históricas misiones Apolo, la humanidad volvió a viajar a las inmediaciones de la Luna. La misión Artemis II, de la NASA, logró enviar a cuatro astronautas en un sobrevuelo alrededor del satélite natural, alcanzando la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra.

La nave Orión, que despegó el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, transporta a los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen. La misión representa además un hito en diversidad: por primera vez participan una mujer, un astronauta negro y un astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.



Un viaje más lejos que cualquier otro en la historia

Durante el sobrevuelo lunar, la tripulación alcanzó una distancia récord de 406.771 kilómetros de la Tierra, superando el registro establecido por la misión Apolo 13 en 1970.

En el punto más cercano al satélite, la nave se situó a unos 6.500 kilómetros de la superficie lunar, lo que permitió a los astronautas observar regiones que normalmente no son visibles desde nuestro planeta.

La Tierra desde la cara oculta de la Luna Instagram NASA

40 minutos de silencio detrás de la Luna

Uno de los momentos más críticos del viaje ocurre cuando la nave pasa por detrás de la Luna. En esa posición, el satélite bloquea completamente las comunicaciones con la Tierra, generando un silencio total de aproximadamente 40 minutos.



Durante ese tramo del recorrido, los astronautas sobrevuelan la cara oculta de la Luna, una región que no puede observarse directamente desde la Tierra debido al acoplamiento gravitacional del satélite con nuestro planeta.

Observaciones científicas desde una perspectiva única

Desde su posición, la tripulación reportó matices de color en la superficie lunar, con tonos marrones y azulados que podrían ayudar a comprender mejor la composición mineral del satélite. Estas observaciones son clave para estudiar la edad de las rocas lunares, los procesos geológicos del satélite y el origen mismo de la Luna.

Además, los astronautas presenciaron un fenómeno excepcional: un eclipse solar total de 53 minutos, visible únicamente desde su ubicación en el espacio. Este evento permitió estudiar la corona solar, posibles impactos de meteoritos en la superficie lunar y partículas de polvo generadas por esos impactos.

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El regreso de la exploración lunar

La misión tiene una duración aproximada de 10 días y forma parte del programa Artemis, cuyo objetivo es preparar el regreso de los humanos a la superficie lunar y, a largo plazo, utilizar la Luna como plataforma para futuras misiones a Marte.

Si la misión concluye con éxito, la siguiente etapa —Artemis III— podría llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar por primera vez desde 1972, marcando el inicio de una nueva era en la exploración del espacio.