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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / ¿Qué oculta el lado oscuro de la Luna? La misión ARTEMIS II revela nuevos secretos del satélite

¿Qué oculta el lado oscuro de la Luna? La misión ARTEMIS II revela nuevos secretos del satélite

La misión Artemis II llevó a cuatro astronautas a la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra, permitiéndoles observar la cara oculta de la Luna, presenciar un eclipse solar único y recopilar datos clave para futuras misiones lunares.

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