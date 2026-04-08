En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Astronautas de Artemis II inician maniobra para ajustar trayectoria de retorno a la Tierra

Astronautas de Artemis II inician maniobra para ajustar trayectoria de retorno a la Tierra

Los astronautas de Orión encendieron con éxito los motores de la cápsula a las 8:03 hora del este de EE.UU., la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad