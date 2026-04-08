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La Tierra “se oculta” tras la Luna: astronautas de Artemis II capturan una imagen histórica

Los astronautas de Artemis II capturaron una "puesta" del planeta en el horizonte de la Luna mientras emprendían el regreso a casa.

luna-tierra-nasa.jpg
Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la Tierra en fase creciente poniéndose en el limbo lunar, vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. El borde de la superficie visible de la Luna se denomina «limbo lunar». Los astronautas de Artemis II concluyeron su sobrevuelo lunar y continúan su viaje de regreso a la Tierra el martes, trayendo consigo valiosas observaciones celestes, incluyendo cráteres lunares poco conocidos, un eclipse solar e impactos de meteoritos que, según los científicos, abrirán nuevas perspectivas.
AFP PHOTO / NASA
Por: AFP
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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