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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Tripulación de Artemis II propone nombrar cráter lunar en honor a la esposa fallecida del comandante

Tripulación de Artemis II propone nombrar cráter lunar en honor a la esposa fallecida del comandante

Un récord histórico y un gesto personal marcaron el paso de Artemis II por la Luna: la tripulación propuso el nombre de un cráter en honor a la esposa fallecida del comandante de la misión.

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