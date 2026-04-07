Tripulación de Artemis II propone nombrar cráter lunar en honor a la esposa fallecida del comandante

En la misión Artemis II se evidenció uno de los momentos más simbólicos de su histórico recorrido alrededor de la Luna donde propusieron el nombre "Carroll" para un cráter que se encuentra ubicado en el borde entre la cara visible y la cara oculta del satélite. Este homenaje fue dedicado a la fallecida esposa del comandante Reid Wiseman, a través de una jornada en la que la tripulación también logro batir nuevo récord de la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra.

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

Durante el sobrevuelo lunar, los astronautas identificaron dos cráteres sin denominación oficial en un lugar cercano a la cuenca Orientale, una de las formaciones geológicas más interesantes del satélite. Uno de ellos fue propuesto como "Integrity", esto haciendo referencia al nombre que la tripulación le dio a la cápsula Orion, mientras el segundo fue reservado como un tributo a Carroll Taylor Wiseman, fallecida en 2020. Cabe recordar, que esta propuesta deberá ser evaluada posteriormente por la Unión Astronómica Internacional, organismo encargado de oficializar este tipo de nombres.

El homenaje tuvo lugar en uno de los momentos más trascendentales de la misión: Artemis II ha superado el récord histórico de Apolo 13 y se ha convertido en el vuelo tripulado más alejado de la Tierra. La nave llegó a más de 406.000 kilómetros de distancia, y horas después hizo su aproximación más cercana a la superficie lunar, pasando a poco más de 6.500 kilómetros.

Artemis II Foto: AFP

Además del simbolismo del nombramiento, la tripulación aprovechó su paso por la órbita lunar para continuar en observaciones científicas de la superficie. Los astronautas registraron imágenes de cráteres, cordilleras, antiguos flujos de lava y zonas de impacto, durante cerca de siete horas. Mediante esa observación colocaron especial atención sobre la cuenca Orientale y el aréa de Hertzsprung, dos regiones fundamentales para el estudio geológico del satélite.



La misión también pasó uno de los momentos técnicos más delicados, con el habitual apagón de comunicaciones, cuando la Luna bloqueó por varios minutos la señal entre la nave y la Tierra. Una vez superada esa fase, Orion comenzó la maniobra de regreso, sellando a Artemis II como la primera misión tripulada que circumnavega la Luna en más de medio siglo, y como un nuevo paso de la NASA hacia el regreso humano a la superficie lunar.