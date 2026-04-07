Ingeniero de familia barranquillera hace historia en Artemis II: "Es un orgullo"

El ADN barranquillero está presente en la misión Artemis II con Dominick Schettini Bustamante, de 22 años. Hijo de padre estadounidense y madre currambera, Tania Bustamante Juliao, este ingeniero mecánico cuenta que al terminar su carrera y luego de hacer varias pasantías en diseño e ingeniería de manufactura automotriz viajó a La Florida para cumplir su sueño de trabajar en la Nasa.

Recuerda que duró meses aplicando y presentando entrevistas hasta que fruto de su persistencia recibió una oferta de la Nasa y hoy hace parte de la misión espacial más importante en la historia de los Estados Unidos. Aunque no trabaja directamente con esta agencia del Gobierno, sí lo hace a través de un contratista.

Agregó el ingeniero que los Sistemas de Enfriamiento Terrestre de los que es responsable junto con su equipo eliminan el calor para que la cápsula se mantenga dentro de sus límites ambientales, protegiendo el hardware del que dependen los astronautas para un viaje seguro a la Luna y su regreso. Su trabajo también incluye reparar, mantener, modificar y operar esos sistemas de enfriamiento en las instalaciones de procesamiento de Orion, la Torre de Lanzamiento Móvil y el Sistema Universal de Transporte de Enfriamiento.

Pero el trabajo de Dominick continúa. Señala que ya está trabajando en la misión Artemis III, que en 2027 lanzará tripulación a bordo y pondrá a prueba las operaciones integradas entre la nave espacial Orion y uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin.



Entre cálculos, sistemas de enfriamiento y en general mucho trabajo, Dominick también destaca que Barranquilla ha jugado un rol fundamental en su vida y sin duda hace parte de su esencia.

Como el resto de científicos y profesionales que hacen parte de la misión Artemis II, el equipo de Dominick sigue monitoreando minuto a minuto la cápsula Orión hasta lograr el feliz regreso de su tripulación, este viernes 10 de abril.