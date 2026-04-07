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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ingeniero de familia barranquillera hace historia en Artemis II: "Es un orgullo"

Ingeniero de familia barranquillera hace historia en Artemis II: "Es un orgullo"

El joven nació en Estados Unidos, pero solía pasar sus vacaciones en Barranquilla, de donde es su madre.

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