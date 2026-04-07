"Es una ciudad llena de orgullo": alcalde Char por cumpleaños 213 de Barranquilla

Este martes Barranquilla cumple 213 años de haber sido erigida en Villa, lo que se convierte en motivo de elogios por el alcalde Alejandro Char quien asegura que la ciudad se está proyectando como un destino que está de moda, en el que hay orgullo local por cada logro.

"Lo más lindo es ver una ciudad llena de orgullo, una ciudad llena de optimismo, una ciudad que se transformó para todos los que vivimos acá y se transformó para el que llega a visitarla y se da cuenta que encuentra una ciudad más conectada con el mundo en todo sentido", contó el alcalde mientras recorría las calles del museo a cielo abierto ubicado en el barrio Abajo.

"Pero lo que me llega al corazón, lo que me alegra todos los días, lo que sin duda es el mayor patrimonio de esta ciudad es lo que ha crecido el orgullo del barranquillero con su ciudad, con su tierra, con su barrio, con su esquina. Se sienten orgullosos de esta ciudad, se sienten muy contentos con Barranquilla, se sienten muy felices, y eso no tiene precio", manifestó el mandatario.

El alcalde considera que el orgullo que acompaña a los barranquilleros tiene que ver con la transformación que ha vivido la ciudad en los últimos 18 años, en los que ha sido posible aplicar una renovación urbana, con la habilitación de parques, zonas turísticas, hospitales e intervenciones en importantes vías que le cambiaron la cara a la capital del Atlántico.



"Barranquilla ha salido adelante por su esfuerzo, por sus recursos. Si no es por los esfuerzos del contribuyente barranquillero, aquí no habría comida para los niños recién nacidos de 0 a 5 años, no habría comida en los colegios. Barranquilla hoy está poniendo el 75% de esa plata, y estoy seguro que pasa así en muchas ciudades del país. Tremendos esfuerzos los que estamos haciendo los alcaldes", explicó el mandatario al manifestar cómo se sigue logrando el funcionamiento de la ciudad a pesar de los pocos recursos que se reciben del Gobierno nacional.