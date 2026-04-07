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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / "Es una ciudad llena de orgullo": alcalde Char por cumpleaños 213 de Barranquilla

"Es una ciudad llena de orgullo": alcalde Char por cumpleaños 213 de Barranquilla

La ciudad contará con actividades gratuitas durante este martes en medio de esta conmemoración especial.

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