Artemis II: NASA revela primeras imágenes del lado oculto de la Luna

La misión Artemis II ha marcado un hito en la historia reciente de la exploración espacial, especialmente luego de que la NASA difundiera las primeras imágenes del planeta Tierra desde el lado oculto de la Luna, una región imposible de ver desde nuestro planeta y que, además, presenta características geológicas distintas a las conocidas del satélite.

Y es que, para la humanidad, el lado oscuro de la Luna ha sido un misterio que solo algunos dispositivos científicos habían logrado registrar, pero ahora, finalmente, fue observado por los astronautas a bordo de la nave Orión, quienes aprovecharon para capturar las primeras fotografías de este sector lunar.



NASA revela primeras imágenes del lado oculto de la Luna

Entre las imágenes publicadas por la NASA en su cuenta de Instagram, destacaron que la misión Artemis II superó un récord de distancia desde la Tierra, sobrepasando al Apolo 13, que alcanzó 248.655 millas.

“La Luna continúa creciendo cada vez más en las ventanas de la nave espacial Orión mientras la misión Artemis II se prepara para observar el lado oculto”, señaló la NASA antes de ingresar al sector más desconocido del satélite.

La primera imagen desde el lado oculto de la Luna es una de las más impactantes de la misión, pues deja en evidencia los cráteres del satélite, así como la presencia simultánea del día y la noche en la Tierra. “La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna, capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar”, agregó la NASA.

La Tierra desde la cara oculta de la Luna Instagram NASA

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Finalmente, la agencia también publicó una imagen en la que se observa cómo la Luna eclipsa totalmente al Sol, una fotografía que deja ver la magnitud del entorno espacial. “Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos han presenciado en la historia de la humanidad”, escribió la NASA junto a la imagen.

Luna eclipsa al Sol Instagram de La NASA

¿Cómo es el lado oscuro de la Luna?

De acuerdo con científicos y tripulantes de Orión, así como con lo evidenciado por dispositivos no tripulados, la cara oculta de la Luna presenta un terreno irregular, con numerosas rugosidades y cráteres, y con escasa presencia de planicies.

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Asimismo, los astronautas han señalado que en regiones elevadas identificaron tonos marrones y verdes, además de formaciones que recuerdan a estructuras compactas, lo que sigue generando inquietudes sobre lo que se encuentra en este sector.

