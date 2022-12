Un diputado gay renuncia a su cargo y abandona Brasil tras amenazas de muerte

El diputado brasileño Jean Wyllys, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), anunció este jueves que renunció a su cargo y abandonó el país por temor ante las continuas amenazas de muerte recibidas en los últimos años.

El legislador, exvencedor del "Gran Hermano" y abanderado de la comunidad homosexual en Brasil, afirmó en una entrevista al diario Folha de Sao Paulo que se planteó dejar la vida pública tras el asesinato de la concejala y compañera de partido Marielle Franco.

Publicidad

Franco fue ejecutada el pasado marzo cuando circulaba por el centro de Río de Janeiro y, a partir de ese momento, algunos de sus compañeros, como Wyllys, comenzaron a ser escoltados por la policía tras sufrir diversas amenazas, incluso antes del asesinato de la concejala.

"Cuando ejecutaron a Marielle, tuve una noción de la gravedad. Además de esas amenazas de muerte que vienen de grupos de sicarios, de asesinos de alquiler vinculados a la milicia, había otra posibilidad: el atentado practicado por personas fanáticas que creen en la difamación sistemática contra mí", subrayó Wyllys, el primer parlamentario brasileño que abiertamente asumió su homosexualidad.

El diputado, quien fue reelegido por tercera vez en las elecciones legislativas del pasado octubre, aseguró que ha recibido insultos y ha sido víctima de las "noticias falsas" que en los últimos meses se han expandido por Brasil, lo que le ha obligado a vivir bajo escolta policial.

El legislador, de 44 años, aclaró que la decisión de abandonar Brasil y dejar su escaño en el Congreso no está relacionada directamente con llegada a la Presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro, pero sí por el aumento de violencia tras su elección.

Publicidad

"No fue su elección en sí. Fue el nivel de violencia que aumentó después de su elección. Para tener una idea, arrancaron el corazón de un travesti hace pocos días. Ese tipo (el asesino) puso una imagen de una santa en su lugar", recalcó.

Wyllys denunció el crecimiento de la violencia contra los LGBT en Brasil y subrayó que, por el futuro de la causa, necesita seguir vivo: "Pepe Mujica (expresidente de Uruguay), cuando supo que estaba siendo amenazado de muerte, me dijo: 'Muchacho, cuídate. Los mártires no son héroes' Y es eso. Yo no me quiero sacrificar".

Publicidad

Aseguró tener "miedo" ante las revelaciones realizadas por el diario O Globo y que indican que Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente brasileño, contrató en su gabinete a la mujer de un jefe de la milicia que las autoridades relacionan con el asesinato de Marielle Franco.

"Me asusta saber que el hijo del presidente contrató en su gabinete a la esposa y madre del sicario. El presidente que siempre me difamó, que siempre me insultó de manera abierta, que siempre usó la homofobia contra mí. Ese ambiente no es seguro para mí", agregó.

El parlamentario, quien no ha desvelado donde se encuentra, afirmó que se va a dedicar a la vida académica fuera de Brasil.

"Cuando esté recompuesto, cuando considere que es la hora, yo vuelvo, no necesariamente a ese lugar de representación política parlamentaria, pero para la defensa de la causa. Nunca voy a dejar de hacer eso", señaló.

Publicidad

En su cuenta de Twitter, el diputado agregó que "preservar la vida amenazada es también una estrategia de lucha por días mejores".