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Un grave incendio en una base militar canadiense de Alberta causa muertos y heridos

El ministro canadiense de Defensa, David McGuinty, confirmó que las Fuerzas Armadas le habían informado del incidente y reconoció que había víctimas mortales y heridos.

Incendio se propagó este sábado 17 de octubre en la base militar canadiense de Wainwright.
Incendio se propagó este sábado 17 de octubre en la base militar canadiense de Wainwright.
Foto: captura de video en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

Un grave incendio se propagó este sábado en la base militar canadiense de Wainwright, en la provincia de Alberta, y causó muertos y heridos, según informaron las autoridades, que todavía no han precisado el balance de víctimas.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló en las redes sociales que se había producido un "grave incidente" que provocó un gran incendio en la instalación militar, situada a unas dos horas al este de Edmonton.

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"Nuestros pensamientos están con todos los valientes hombres y mujeres afectados", afirmó Carney, quien añadió que mantiene un estrecho contacto con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith.

Smith calificó el incendio de "importante y trágico" y señaló que había afectado a numerosos militares.

El diputado conservador Dane Lloyd afirmó que había recibido informaciones sobre "numerosas víctimas" tras una explosión y un incendio, aunque las autoridades no han confirmado el balance.

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Según la radiotelevisión pública canadiense CBC, los fuertes vientos favorecieron la rápida propagación de las llamas.

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Los servicios de emergencia desplegaron equipos sanitarios y de extinción, mientras las autoridades locales pidieron a la población que evitara la zona para facilitar las operaciones de rescate.

El ministro canadiense de Defensa, David McGuinty, confirmó que las Fuerzas Armadas le habían informado del incidente y reconoció que había víctimas mortales y heridos, aunque no precisó su número.

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El incendio se produce a dos días del referéndum del 19 de octubre en Alberta, en el que los ciudadanos decidirán si la provincia debe permanecer en Canadá o iniciar el proceso legal para celebrar una futura consulta vinculante sobre su independencia.

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