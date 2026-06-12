Un tiburón ataca a una turista en una pierna: se desconoce estado de salud

Una australiana fue atacada por un tiburón en una pierna mientras realizaba actividades turísticas este jueves en la isla Santa Fe, en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, según informó la Armada de Ecuador.

La turista, de 29 años, fue evacuada por las Fuerzas Armadas en coordinación con una embarcación turística después de recibir un aviso del servicio de emergencias.

La afectada fue trasladada hasta el muelle de Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, donde se coordinó su atención con el Ministerio de Salud Pública para llevarla a un centro médico.

En la operación participaron la Capitanía de Puerto Ayora, la embarcación turística Patricia y personal sanitario, lo que permitió atender la emergencia "de forma rápida", según las autoridades, aunque por el momento no se conocen detalles del estado de salud de la mujer.



El buceo de superficie (snorkel) fue suspendido en la bahía de Santa Fe, en Galápagos, tras registrarse el ataque de un tiburón a una turista 🦈. Esto se sabe 👉 https://t.co/YKZTw2HFWE pic.twitter.com/VNAepBZt4c — La Hora Ecuador (@lahoraecuador) June 12, 2026

¿A cuántas personas atacan los tiburones al año?

A nivel global, el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón (ISAF, por sus siglas en inglés) registra un promedio de entre 60 y 80 mordeduras no provocadas al año. De esta cifra, únicamente entre 6 y 10 casos resultan mortales.

La gran mayoría de los incidentes ocurren en zonas costeras específicas, siendo Estados Unidos (particularmente el estado de Florida) y Australia las regiones que concentran la mayor cantidad de reportes debido a la alta densidad de personas que realizan actividades recreativas en sus aguas.

Publicidad

Los datos demuestran que los tiburones no buscan activamente a los humanos como presas. Cerca del 80% de las mordeduras se producen hacia practicantes de surf, nadadores y vadeadores, frecuentemente debido a un fenómeno de "error de identidad" en aguas de baja visibilidad, donde el movimiento o el reflejo de los trajes y tablas puede confundirse con peces pequeños o focas.

En la gran mayoría de los casos, el tiburón muerde una sola vez y se retira al darse cuenta de que no se trata de su alimento habitual.