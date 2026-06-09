Gobierno deroga aranceles a productos provenientes de Ecuador tras fin de guerra comercial

Diez días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la eliminación de los gravámenes que su país aplicaba a mercancías colombianas, el Gobierno colombiano oficializó la misma decisión mediante el decreto 0583 de 2026.

La medida pone fin a los aranceles y restricciones comerciales que ambas naciones adoptaron en medio de una disputa que escaló durante los primeros meses del año y que llevó a la Comunidad Andina a solicitar el levantamiento de las barreras, al considerar que vulneraban los compromisos del Acuerdo de Cartagena.

En el decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro y los ministros de Comercio, Hacienda, Agricultura y Justicia, el Gobierno argumenta que desaparecieron las circunstancias que dieron origen a las medidas de represalia adoptadas por Colombia. Por ello, derogó en su totalidad el decreto 170 del 20 de febrero de 2026, mediante el cual se había impuesto aranceles recíprocos del 30 % a productos importados desde Ecuador y restricciones al ingreso de mercancías provenientes de ese país por razones de seguridad nacional.

No obstante, la decisión no implica un levantamiento total e inmediato de todas las medidas. El Gobierno mantuvo por 45 días adicionales las restricciones aplicadas a varias subpartidas de arroz procedentes de Ecuador.



Según el decreto, la excepción responde a los altos niveles de contrabando detectados por la DIAN en la frontera sur del país y a la necesidad de fortalecer los controles aduaneros antes de eliminar completamente las restricciones.

De esta manera, mientras se normaliza el comercio bilateral entre ambos países, el arroz seguirá sujeto temporalmente a medidas especiales de vigilancia y control. Está decisión se da en el marco de una guerra arancelaria que comenzó tras tensiones entre los jefes de estado de ambos países.

Las tensiones incluso terminaron en un respaldo del presidente ecuatoriano a la candidatura de Abelardo de la Espriella, lo que fue calificado por el presidente Petro como una injerencia en los asuntos internos del país.