Trabajadores de la frontera exigen restablecer de inmediato comercio sin aranceles con Ecuador

El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera manifestó su preocupación por la permanencia del Decreto 455, que mantiene aranceles al comercio binacional con Ecuador, pese a que el gobierno ecuatoriano ya eliminó las medidas que dieron origen a la disputa comercial.

Según el gremio, Ecuador derogó el pasado 31 de mayo la denominada tasa de seguridad y otras disposiciones cuestionadas por la Comunidad Andina. La decisión entró en vigencia el 1 de junio, eliminando así el motivo que llevó a Colombia a imponer medidas arancelarias de respuesta.

“Hoy la pregunta que se hacen miles de familias de la frontera es simple: ¿qué está esperando el gobierno colombiano? Durante meses, el presidente Gustavo Petro manifestó públicamente que una vez Ecuador retirara sus medidas, Colombia actuaría de manera inmediata en el mismo sentido. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Ecuador cumplió. Colombia aún no”, indicaron a través de un comunicado.

La organización advirtió que cada día de retraso en la derogatoria del decreto, representa pérdidas económicas, riesgo para el empleo, cierre de negocios y mayores dificultades para miles de familias que dependen del intercambio comercial entre los dos países.



Asimismo, el comité considera que mantener vigente la medida resulta contradictorio frente a los compromisos asumidos en el marco de la Comunidad Andina.

“El comercio fronterizo no está pidiendo privilegios, sino respeto por los acuerdos internacionales, por la palabra empeñada y por el derecho al trabajo de miles de personas que dependen de esta actividad económica”, concluyó el Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera.

Por ello, los trabajadores exigen al Gobierno nacional derogar de manera inmediata la norma y eliminar los aranceles recíprocos, con el fin de restablecer plenamente las condiciones de libre comercio que durante más de cinco décadas han caracterizado la relación entre Colombia y Ecuador.

