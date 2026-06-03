Según la Cámara Colombo-Ecuatoriana, Gobierno alista decreto para modificar aranceles a Ecuador

La eliminación de los aranceles entre Colombia y Ecuador estaría a punto de concretarse. Así lo aseguró la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, Oliva Díaz Granados, quien reveló que el Ministerio de Comercio le confirmó que el decreto para derogar las tarifas arancelarias impuestas a Ecuador se encuentra actualmente en proceso de recolección de firmas y podría quedar listo antes de finalizar esta semana.

Según Díaz Granados, el trámite corresponde a la obtención de las firmas del presidente de la República y de varios ministros para formalizar la decisión. Además, señaló que Colombia debe acoger el mandato de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), así como ya lo hizo Ecuador al retirar los aranceles, pues de lo contrario podría incurrir en un incumplimiento de las normas supranacionales del bloque regional.

La presidenta de la Cámara calificó la disputa comercial como uno de los episodios más graves que ha enfrentado el comercio bilateral. Aseguró que la guerra arancelaria nunca debió presentarse y criticó que las relaciones comerciales entre ambos países fueran utilizadas como mecanismo de presión frente a asuntos políticos y de seguridad en la frontera.

Las afectaciones fueron evidentes en el intercambio comercial, según el sector. De acuerdo con cifras del gremio, normalmente entre 300 y 320 camiones de carga cruzan diariamente por el puente internacional de Rumichaca, pero durante los meses en los que se impusieron los aranceles la cifra cayó a cerca de 40 vehículos diarios, afectando las exportaciones, importaciones y la dinámica económica de la frontera.



Frontera de Colombia con Ecuador. Foto: suministrada

La Cámara Colombo Ecuatoriana estima que la crisis pudo generar pérdidas cercanas a los 1.000 millones de dólares en la balanza comercial entre ambos países. Ante este panorama, desde la cámara consideran que las empresas deberían evaluar acciones legales para que medidas similares vuelvan a repetirse.

Finalmente, el gremio señala que la crisis dejó una enseñanza clara: Colombia y Ecuador son mercados complementarios y difíciles de reemplazar, con más de seis décadas de relaciones comerciales. Por lo que hizo el llamado a fortalecer y modernizar la Comunidad Andina para evitar que futuras diferencias políticas terminen afectando el comercio y la integración regional.