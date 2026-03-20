Una de las emisoras más famosas a nivel internacional apaga sus micrófonos

En su página web oficial, CBS News sorprendió a miles de personas en el mundo anunciando el cierre oficial de CBS Radio, una de las emisoras más famosas a nivel internacional y que operó por más de 100 años informando de grandes sucesos a lo largo de la historia.

"Comprendemos lo difícil que resulta esta noticia para nuestro personal y sus compañeros, que han trabajado codo con codo con nosotros para cubrir algunas de las historias más importantes de nuestro tiempo. Durante casi 100 años, CBS News Radio ha ofrecido información original a la nación, desde los reportajes de Edward R. Murrow sobre la Segunda Guerra Mundial en Londres hasta las actualizaciones diarias de la Casa Blanca", fueron las palabras de el presidente de CBS News, Tom Cibrowski, y la editora en jefe, Bari Weiss.

Aseguraron que la decisión se tomó tras un largo periodo analizando la situación, en especial por la caída que tuvo la radio desde la llegada de la televisión hasta ahora con la aparición de las redes sociales. "No es ningún secreto que el negocio de las noticias está cambiando radicalmente, y que nosotros también debemos cambiar", dijeron Cibrowski y Weiss en un correo electrónico, además que se presentaron despidos también debido a que la situación económica tampoco ha favorecido el panorama.

La noticia del cierre de CBS Radio ha sido un llamado a nivel mundial, pues esta emisora fue una de las más importante en el mundo por el cubrimiento que hicieron de grandes eventos a lo largo de la historia.



"También rindieron homenaje al papel histórico de CBS News Radio en la cobertura de los principales acontecimientos mundiales desde los albores de la era de la radiodifusión", destacaron. Incluso, BBC, CNN y otros más lamentaron esta situación.