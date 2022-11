Van 25 muertos en 3 semanas de protestas opositoras en Venezuela; 3 este lunes

Tres personas murieron este lunes en ciudades del oeste de Venezuela, en una nueva jornada de protesta contra el presidente Nicolás Maduro, con lo que suman 24 muertos en casi un mes de manifestaciones opositoras.

"Hay un muerto en Mérida y dos en Barinas", confirmó a la AFP una fuente de la Fiscalía, que no precisó si se trata de opositores o seguidores del gobierno.

El Defensor del Pueblo, Tarek Saab, dijo no obstante que el fallecido en Mérida era un manifestante pro gobierno.

"Se encontraba manifestando pacíficamente cuando presuntamente recibió un disparo", dijo en una entrevista televisada, en la que además señaló que hay cinco jóvenes heridos "que se debaten entre la vida y la muerte".

Dirigentes del partido opositor Primero Justicia denunciaron que los dos muertos en Barinas manifestaban con la oposición y fueron blanco de "paramilitares del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela)", la formación del gobierno.

Señalaron que hay también dos heridos.

La oposición convocó para este lunes un bloqueo de las principales vías del país, como parte de una serie de manifestaciones que comenzaron el 1 de abril para pedir elecciones generales.

La mayoría de estas manifestaciones degeneró en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que las dispersan con bombas lacrimógenas y balas de goma.

El gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia que deja, además de los fallecidos, cientos de detenidos, heridos y varios negocios saqueados.

Escuche en este audio la ampliación de las siguientes noticias:





- Un fuerte sismo de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter afectó hoy la zona central de Chile. Por el momento no se presentan víctimas, pero sí daños materiales que han generado caos vial.



- En las últimas horas las autoridades entregaron nuevos detalles de las posibles irregularidades que se cometieron en la comisaría de familia que entregó en adopción a la menor Sarita Salazar.



- La Procuraduría revisará las posibles fallas en los mecanismos de atención en casos de feminicidio y abuso sexual de menores.



- Margarita Useche, ex compañera sentimental del fiscal Rodrigo Aldana, se declaró inocente y aseguró que es víctima de un engaño.



- La Alianza Verde aseguró que los mecanismos de información ofrecidos por el Estado para que los partidos políticos no avalen personas inhabilitadas, no operan de manera eficiente.



- Dos personas heridas y dos fallecidas dejó la caída de un muro en La Estrella. Los hechos se presentaron en una construcción en la que estaban realizando excavaciones, la tierra cedió y atrapó a los trabajadores.



- Newcastle equipo de fútbol en el que jugó Faustino “El tino” Asprilla, regresa a la primera división de Inglaterra.



- Cientos de familias aseguran no tener en dónde pasar la noche luego de que sus casas fueran derribadas, en el barrio Bilbao, en Suba.