Varios muertos deja choque entre bus escolar y un tren de pasajeros en Bélgica

Al menos cuatro personas perdieron la vida este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país, después de que el vehículo entrara en las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado.

Según dijo el ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, a la cadena RTL, entre las víctimas mortales hay dos de los siete menores que viajaban en el autobús, el conductor y el adulto que acompañaba a los escolares.

Una portavoz del ayuntamiento de la localidad dijo a EFE que se informará a las familias sobre la identidad de las víctimas, que están siendo atendidas en un colegio cercano, antes de confirmar públicamente el número de fallecidos, y añadió que el alcalde, Geert Hermans, está en la escena del accidente coordinando la investigación.

Varios muertos deja choque entre bus escolar y un tren en Bélgica Foto: AFP

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local cuando, según la portavoz de la policía federal de Bélgica, An Berger, el minibús circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria y quiso girar a la izquierda, cruzando las vías.



"La barrera estaba bajada en ese momento y el vehículo fue embestido por un tren", dijo Berger en declaraciones a la televisión flamenca.

El centenar de pasajeros del tren ha salido ileso, si bien uno de ellos fue atendido por el "shock", mientras que en el autobús viajaban siete estudiantes -escolares de un centro de educación especial-, un adulto responsable y el conductor.

Según la policía federal, en la escena del accidente están ya la policía ferroviaria, la fiscalía, un perito en tráfico y el laboratorio forense.

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"Las circunstancias se están investigando a fondo en estos momentos. Nuestro helicóptero ha sobrevolado la zona para obtener una visión aérea del lugar del accidente", añadió Berger.