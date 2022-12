Venezuela acusa a Grupo de Lima de alentar golpe de Estado con ayuda de EE.UU.

Venezuela acusó este viernes al Grupo de Lima de "alentar" un golpe de Estado con apoyo de Washington, al rechazar el pedido del bloque al presidente Nicolás Maduro de abstenerse de asumir un nuevo mandato el 10 de enero y transferir el poder al Parlamento.

En un comunicado leído por el canciller, Jorge Arreaza, expresó "que el grupo de países, "

tras recibir instrucciones del Gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un golpe de Estado".

Arreaza reiteró que Maduro jurará de nuevo como presidente el próximo 10 de enero, al tiempo que expresó su "perplejidad ante la extravagante declaración" que esta misma jornada instó al mandatario chavista a no asumir otro mandato.

"El próximo 10 de enero el presidente Nicolás Maduro tomará posesión legítima y constitucional de la Presidencia de la República para el período 2019-2025, en perfecta sintonía, en tiempo y en forma con lo establecido en la Constitución", dijo al leer un comunicado ante los medios públicos el canciller, Jorge Arreaza.

El Grupo de Lima, conformado por representantes de 14 países, pidió este viernes a Maduro, un exsindicalista de 56 años, que no jure el cargo que ganó con amplio margen en los cuestionados comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerar que no había garantía para una elección justa.

Almagro llama a desconocer a Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó este viernes a desconocer el segundo periodo presidencial de Maduro en Venezuela.

"Urgimos a Comunidad Internacional desconocer a @NicolasMaduro, abstenerse de proveer ayuda financiera y militar", escribió en Twitter el secretario general de la OEA.

Declaración del Grupo de Lima es un gran paso para restablecer la democracia en Venezuela: Gobierno Duque

A propósito del tema y la declaración del Grupo de Lima, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, publicó un video en el que se refiere a la decisión tomada este viernes asegurando que es “un gran paso para restablecer la democracia en Venezuela”.

Recalcó el apoyo del Grupo de Lima a la Asamblea Nacional de Venezuela y el desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro después del 10 de enero.

Aseguró que se condena cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región por lo cual hacen un llamado al “régimen de Nicolás Maduro a que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos”.

El canciller calificó la reunión como “un gran paso colectivo con el fin de crear condiciones que permitan que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad”.

"Es un gran paso colectivo, con el fin de crear condiciones que permitan que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad": Canciller @carlosholmestru sobre declaración del Grupo de Lima #VenezuelaLibre pic.twitter.com/kL1p9bt7n6 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 4, 2019

