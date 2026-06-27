Vídeo: Encuentro de venta en línea termina en violento asalto a mano armada

Lo que comenzó como una cita para concretar la venta de una bicicleta terminó en un violento asalto para un padre y su hijo en Houston, Texas. Ambos acudieron al encuentro tras acordar la transacción mediante Facebook Marketplace, pero fueron sorprendidos por un adolescente que, bajo amenazas con un arma, les quitó su camioneta antes de huir del lugar.

El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos que pueden presentarse al realizar compras o ventas entre particulares a través de plataformas digitales. Aunque este tipo de servicios se ha convertido en una alternativa frecuente para comercializar artículos de segunda mano, las autoridades insisten en la importancia de adoptar medidas de seguridad al momento de concretar un encuentro presencial.

SHOCKING: A father and son met up for a Facebook Marketplace deal in Houston and ended up robbed at gunpoint, their truck stolen by a teen suspect.



The victim said he underestimated the suspect because he looked like a “little kid,” but police later chased down and arrested the… pic.twitter.com/mJ5rbJ4mKV — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) June 27, 2026

De acuerdo con la información conocida, el padre y su hijo acudieron al sitio pactado convencidos de que realizarían una negociación habitual. Sin embargo, el supuesto comprador cambió el rumbo de la reunión cuando los amenazó con un arma para despojarlos de la camioneta en la que habían llegado.

Tras el incidente, la víctima relató que uno de los aspectos que más le sorprendió fue la apariencia del responsable. Según explicó, en un primer momento no percibió un riesgo debido a que el sospechoso parecía un niño pequeño. Esa impresión inicial hizo que subestimara la situación y no anticipara que sería víctima del asalto.



El delincuente escapó del lugar conduciendo el vehículo robado, lo que dio paso a una rápida respuesta de las autoridades. Una vez recibida la denuncia, la policía inició la búsqueda del automóvil y localizó al sospechoso, quien intentó evadir a los agentes.

La localización del vehículo derivó en una persecución que se extendió por varios sectores de Houston. Finalmente, los uniformados lograron detener al adolescente y recuperar el control de la situación sin que se reportaran nuevos incidentes relacionados con el operativo.

Después de la captura, las autoridades informaron que el menor enfrenta cargos por robo agravado, mientras continúan adelantando las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial.

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El episodio refleja una modalidad que ha sido reportada en distintas ciudades, en la que personas interesadas en comprar productos publicados en plataformas digitales acuerdan encuentros presenciales para posteriormente despojar a las víctimas de sus pertenencias o de sus vehículos.

Facebook Marketplace se ha consolidado como uno de los principales espacios para la compra y venta de artículos usados, facilitando el contacto directo entre vendedores y compradores. Precisamente por ese modelo de funcionamiento, expertos en seguridad y cuerpos policiales suelen recomendar que las transacciones se realicen en lugares públicos, preferiblemente con alta afluencia de personas y, cuando sea posible, en zonas vigiladas o habilitadas para este tipo de intercambios.

El caso ocurrido en Houston se suma a otros incidentes registrados durante transacciones concertadas mediante plataformas de compraventa en línea, un escenario que ha llevado a reforzar las recomendaciones de seguridad para quienes utilizan estos servicios con frecuencia. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias relacionadas con el adolescente detenido y con el esclarecimiento completo de los hechos.