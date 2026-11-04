Video: hombre desapareció varios minutos tras ser arrastrado por un río, iba en jet ski

Conducir una moto acuática en un río con un caudal elevado puede convertirse en una actividad de alto riesgo. La fuerza de la corriente, los cambios repentinos en el nivel del agua y la presencia de obstáculos pueden provocar accidentes en cuestión de segundos, incluso para quienes tienen experiencia manejando este tipo de vehículos.

Esto fue lo que ocurrió en el río Piracicaba, en São Paulo, Brasil, donde un hombre que conducía un jet ski terminó siendo arrastrado por la fuerza del agua y desapareció de la vista de varios testigos durante varios minutos.

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Hombre cayó al río y fue arrastrado mientras iba en jet ski

El hecho quedó registrado en un video que muestra al hombre desplazándose sobre la moto acuática en medio de un río con una corriente considerablemente fuerte.

En las imágenes se observa cómo una corriente de agua golpea el vehículo y provoca que el conductor pierda el equilibrio y caiga al río. Por unos instantes, el jet ski queda a flote, pero el hombre no aparece en la superficie.



La fuerza del agua continúa arrastrando la moto acuática y al conductor, quien desaparece de la vista de las personas que presenciaban la escena desde un puente cercano.

Sin embargo, después de pasar por debajo de la estructura, el hombre vuelve a aparecer. En ese momento se le observa agarrado de uno de los costados del jet ski, mientras intenta mantenerse a flote y recuperar el control de la situación.

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Finalmente, logra subirse nuevamente a la moto acuática y continuar, pese al peligroso momento que acababa de experimentar.

🇧🇷 | Un hombre fue arrastrado por la fuerte corriente del río Piracicaba, en São Paulo, Brasil, mientras pilotaba un jet ski; logró volver a la moto acuática y continuar.pic.twitter.com/VcWD7f9sgG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2026

Recomendaciones para conducir una moto acuática

Aunque las motos acuáticas están diseñadas para actividades recreativas en el agua, utilizarlas en ríos crecidos o con corrientes intensas puede representar un peligro para la vida. Por eso, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones:



Evitar navegar durante crecientes: no utilizar motos acuáticas cuando los ríos presentan aumentos considerables de caudal o corrientes fuertes.

no utilizar motos acuáticas cuando los ríos presentan aumentos considerables de caudal o corrientes fuertes. Consultar las condiciones del agua: verificar los reportes meteorológicos y las alertas de las autoridades antes de realizar cualquier actividad.

verificar los reportes meteorológicos y las alertas de las autoridades antes de realizar cualquier actividad. Usar chaleco salvavidas: llevar siempre un dispositivo de flotación personal adecuado y debidamente ajustado.

llevar siempre un dispositivo de flotación personal adecuado y debidamente ajustado. Mantener distancia de puentes y obstáculos: las estructuras, ramas, rocas y otros elementos pueden representar riesgos adicionales cuando el agua se mueve con fuerza.

las estructuras, ramas, rocas y otros elementos pueden representar riesgos adicionales cuando el agua se mueve con fuerza. No sobreestimar la experiencia: saber manejar una moto acuática no significa que se pueda controlar en cualquier condición del agua.

saber manejar una moto acuática no significa que se pueda controlar en cualquier condición del agua. Respetar las restricciones: atender las indicaciones de las autoridades y evitar navegar en zonas donde existan prohibiciones o alertas.

La principal recomendación es no ingresar al agua cuando las condiciones no son seguras. Una corriente fuerte puede arrastrar tanto al conductor como a la moto acuática en solo segundos.

