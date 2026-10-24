Impresionante accidente en São Paulo: Grúa cae sobre la vía del metro y golpea un tren

Las grúas son equipos fundamentales para levantar y trasladar materiales en grandes obras de construcción, pero también pueden convertirse en un serio peligro cuando pierden estabilidad o se desploman.

Por su tamaño y peso, una caída puede afectar estructuras, vehículos y vías de circulación, además de poner en riesgo la vida de trabajadores y personas que se encuentren cerca.

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Un hecho de este tipo ocurrió en São Paulo, Brasil, donde una grúa de gran tamaño terminó sobre la infraestructura de un sistema de transporte y fue impactada por un tren que circulaba por el lugar.

Grúa cayó sobre la vía del metro y fue golpeada por el tren

El accidente se registró en la avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, en la zona este de São Paulo; allí la grúa cayó sobre la estructura de la Línea 15-Plata del monorriel.



Segundos después, un tren pasó por la vía y terminó chocando contra el equipo, provocando que la grúa fuera derribada sobre la avenida donde habían carros y personas circulando.

De acuerdo con los bomberos, no se reportaron víctimas entre los pasajeros del tren. Las personas que se encontraban a bordo fueron evacuadas de manera segura tras el impacto.

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El operador de la grúa, sin embargo, resultó herido y recibió atención por parte de la empresa responsable del equipo.

Servicio del metro fue suspendido

Tras el accidente, el Metro de São Paulo suspendió la circulación de trenes entre las estaciones Vila Prudente y São Lucas. Como alternativa para los pasajeros afectados, fueron habilitados buses del sistema PAESE mientras permanecía interrumpido el servicio.

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El tren involucrado en el incidente fue retirado para ser sometido a mantenimiento, mientras que la extracción de la grúa se llevaba a cabo, la policía investiga el hecho.

Además, la Defensa Civil fue activada para evaluar posibles daños ocasionados en la infraestructura tras la caída y el posterior impacto de la estructura.