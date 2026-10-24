Impactante VIDEO: una fuerte ola arrastró a periodista mientras transmitía en vivo

Una enorme ola sorprendió al periodista Sergio Ovejero y a la camarógrafa Raquel Vidal mientras realizaban un reporte en vivo desde la costa de Ondarroa, en el País Vasco, España. La fuerza del agua los cubrió por completo y provocó que la transmisión se interrumpiera ante la mirada del presentador en el estudio.

El incidente ocurrió durante el noticiero 'Euzkadi Quedate', cuando el equipo informaba sobre las condiciones marítimas y el aumento del oleaje en la costa vasca. La emisión registró el momento exacto en que el agua alcanzó a los dos comunicadores, cuya situación generó preocupación entre quienes seguían el reporte.

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¿Qué pasó durante la transmisión en vivo del periodista?

Antes del incidente, uno de los presentadores explicaba que el tiempo del noreste había afectado la costa vasca y que las olas aumentarían con el paso de las horas. Después, dio paso a Sergio Ovejero, quien se encontraba en el paseo marítimo de Ondarroa para informar sobre las previsiones.



Durante su intervención, el reportero explicó que la agencia meteorológica vasca Euskalmet había activado una alerta amarilla por el riesgo que representaba navegar en la zona. Además, advirtió que existía la posibilidad de elevarla a naranja al llegar la noche, debido a las condiciones del mar.

Sin embargo, mientras entregaba la información, una ola los impacto por un costado y cubrió tanto al reportero como a la camarógrafa. El agua también alcanzó la cámara y la señal se perdió de inmediato, dejando al presentador sorprendido por lo que acababa de ocurrir frente a las cámaras.

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Al regresar al estudio, el conductor reaccionó con preocupación y expresó: “Bueno esperemos que nuestros compañeros Sergio y Raquel estén bien, lo vamos a actualizar en seguida”. El momento quedó registrado en la emisión y posteriormente comenzó a circular ampliamente por las redes sociales.

🚨🌊"CUIDADO CON LA OLA" Un reportero estaba en plena COBERTURA cuando pasó esto. https://t.co/4P771YnebM — Noticias Argy 🚨​🇦🇷​ (@noticias_argy) October 22, 2026

¿Qué dijo Sergio Ovejero después de ser alcanzado por la ola?

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Según los registros, el reportero volvió a aparecer en una transmisión al día siguiente para contar lo ocurrido durante el reporte en el que él y su camarógrafa fueron sorprendidos por una ola. Él explicó que el día anterior estaban cubriendo la alerta marítima prevista para este viernes y que la alerta amarilla, programada para entrar en vigor a las 3:00 de la mañana, se adelantó.

También aclaró que llevaban más de una hora en el lugar antes del incidente, tiempo durante el cual entrevistaron a deportistas y turistas que se encontraban en la zona, mientras preparaban el reporte sobre las previsiones del estado del mar.

Al referirse a lo sucedido, explicó que no esperaban que el agua los alcanzara de esa manera: “Finalmente, la naturaleza nos pilló de sorpresa y esa ola entró por nuestra espalda”, relató durante la emisión posterior.

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Además, el comunicador tranquilizó a la audiencia tras confirmar que ambos estaban bien. Al responder a Odei Esnaola, el presentador que le preguntó por su estado, aseguró: “Estamos completamente bien y secos”.

Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios reaccionaron al impacto del agua y a la expresión de sorpresa del presentador, que incluso se convirtió en motivo de memes y comentarios entre los internautas.

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El video, publicado en X el 22 de octubre de 2026, alcanzó 14,2 millones de visualizaciones, mientras algunos usuarios manifestaron su preocupación por la seguridad de Sergio Ovejero y Raquel Vidal tras el inesperado golpe de la ola.

