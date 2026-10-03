Globo gigante se desintegró en el cielo de São Paulo y causó momentos de pánico: quedó en video

Una escena que parece sacada de una película de ciencia ficción generó preocupación en São Paulo, Brasil, luego de que un enorme globo no tripulado fuera visto desplazándose por el cielo mientras la gigantesca tela que llevaba comenzó a desgarrarse.

El tamaño del objeto y su comportamiento durante el vuelo llamaron especialmente la atención de las personas que se encontraban en la zona, que observaron cómo la estructura parecía perder estabilidad mientras avanzaba sobre la ciudad.

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Globo de más de 50 metros habría llevado fuegos artificiales

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, se trataría de un globo ilegal de más de 50 metros de altura, que además habría transportado una carga de fuegos artificiales durante su desplazamiento.



En medio del vuelo, la enorme estructura habría comenzado a desintegrarse, mientras parte de la tela se desprendía y quedaba expuesta al movimiento del viento.

La situación provocó momentos de tensión entre quienes presenciaron la escena, debido tanto a las dimensiones del globo como a la presunta presencia de material pirotécnico en su interior.

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Las imágenes del episodio muestran la magnitud del objeto suspendido sobre la ciudad y cómo la tela pierde su forma mientras el globo continúa desplazándose. La combinación del gran tamaño, la pérdida de estructura y la carga de fuegos artificiales convirtió el momento en una escena muy llamativa para quienes estaban en tierra.

Entre los que no presenciaron el hecho, hubo interrogantes sobre si el video difundido en redes sociales era real o producto de la inteligencia artificial, pues algunos mencionaron que la enorme tela parecía una especie de nave de grandes dimensiones que se alza sobre el cielo.

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No obstante, al final de la grabación se logra ver que en la parte superior hay un globo, que sujeta la tela, y en la parte baja, debido a la fricción con el suelo, la enorme tela se ve desgastada, por lo que estaba desintegrándose cada vez más mientras el trayecto seguía.

El caso también mostró los riesgos asociados con el lanzamiento de globos no tripulados de grandes dimensiones, especialmente cuando transportan elementos que pueden representar un peligro al caer o durante un vuelo fuera de control.

Lo anterior debido a que la tela que tocaba el suelo pudo tumbar a alguna persona u ocasionar daños a viviendas a su paso.

#IMPACTANTE



🚨🎈 Caos en el cielo de São Paulo: un gigantesco globo ilegal, de más de 50 metros de altura y cargado con fuegos artificiales, habría comenzado a desintegrarse en pleno vuelo, desatando el pánico en la zona.pic.twitter.com/GtemXT5hKh — Errete en Español (@erreteespanol) October 3, 2026