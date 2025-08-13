Hincha de Sao Paulo fue capturado tras desmanes en Medellín: no volverá a entrar al país

En medio del empate entre Atlético Nacional y Sao Paulo (0-0) por los octavos de final de la Copa Libertadores, en la tribuna norte del Atanasio Girardot se dio una fuerte pelea entre ambas hinchadas la cual quedó registrada por asistentes en el estadio que subieron a redes sociales lo sucedido.

Dichos videos mostraron cómo entre ambas hinchas se tiraban golpes y lanzaban objetos entre sí, pero, según reveló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, fue un hincha del cuadro visitante el que inició la pelea en esta zona del coloso de la 70 en la capital de Antioquia, quien, además, fue capturado y deportado sin posibilidad de regresar a Colombia.

Incidentes entre hinchas de Atlético Nacional y São Paulo tras el empate sin goles en el Atanasio Girardot de Colombia 🏆⚠️pic.twitter.com/ZfteTnlQV5 — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) August 13, 2025

"Allan Aquino de Souza, hincha de Sao Paulo, fue quien empezó los desmanes en la tribuna norte al finalizar el partido esta noche. El tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades. Pero no. Gracias a la intervención de la policía, y a las cámaras de seguridad, se individualizó, se ubicó, se detuvo, se le aplicó la ley 1801, se le impuso comparendo y multa, fue trasladado al CTP donde pasará la noche, y mañana lo llevaremos a Migración para solicitarle formalmente que sea deportado y se le niegue su reingreso al país en próximas ocasiones", dijo.

No obstante, en los videos registrados en el estadio, algunos hinchas del cuadro verdolaga también habrían actuado de forma incorrecta atacando contra la integridad de los hinchas paulistas presentes en el estadio, que, según autoridades, identificarán para imponer las sanciones correspondientes del caso.

"Que no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar, porque con autoridad les vamos a demostrar que están muy equivocados", puntualizó Villa.

El partido finalizó en un empate, en donde el equipo paisa no logró el gol pese a la diferentes oportunidad que tuvo de irse arriba en el marcador.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo // Foto: AFP