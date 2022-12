4-72 solo responderá al Ministerio de Justicia sobre extravío de carta en caso Santrich

4-72 respondió que está obligado a garantizar la “confidencialidad” de la correspondencia por lo que solo le va informará al Ministerio de Justicia sobre el caso ya que fue esta entidad quien contrató los servicios de la agencia de postales.

Dice también que, de acuerdo con una resolución del Congreso de Viena de 1964 sobre la libertad de tránsito en los países, la correspondencia tiene un carácter de inviolabilidad por lo que se espera que el paquete con la carta de Santrich no se afecte en Panamá, en donde quedó atascado, según las declaraciones de la ministra Gloria María Borrero.

Concluye la empresa de postales que en este momento continúa realizando la trazabilidad correspondiente para determinar el lugar y el estado exacto de la carta enviada al Departamento de Justicia de Estados Unidos con el objetivo de conseguir las pruebas de la justicia americana contra Jesús Santrich. Por ahora lo que haya ocurrido con el proceso de envío solo lo podrá conocer el Ministerio de Justicia.

4-72 nunca llega a conocer la importancia de las cartas: exdirectora Adriana Barragán

La exdirectora de la agencia postal del Gobierno dijo que es muy fácil que una carta se pierda por la cantidad de envíos diarios.

Blu Radio habló con la exdirectora de 4-72, Adriana Barragán, para conocer cuál es el trámite exacto que se realiza una vez una entidad del Estado remite una carta a la oficina de postales.

Hasta ahora no hay una respuesta de fondo del nuevo director, Carlos Andrés Rebellón, sobre en qué momento se cometió el error que impidió que la carta rogatoria de la JEP llegara al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se solicitaban las pruebas de la justicia americana por el caso de Jesús Santrich.

Barragán dijo que 4-72 tiene que manejar el envío de 10 millones de elementos al mes, cerca de 600.000 diarios, por lo que la posibilidad de un extravío es total.

“La posibilidad de que una carta se pueda extraviar en el camino es toda. Sabiendo la importancia de esa carta debieron haberle hecho un seguimiento, o enviarla a través de un servicio que es mucho más sofisticado que es el express, la valija diplomática, o un correo certificado mucho más eficaz. Hay varios servicios, y conociendo la trascendencia de la carta debieron hacerlo de otra forma y no enviarla como una carta más que se hace regularmente todos los días”, dijo la exdirectora.

Barragán también explicó que los funcionarios de 4-72 nunca llegan a conocer los sobres, porque su trabajo consiste exclusivamente a encargarse de que los envíos lleguen al destino final, lo que en este caso no sucedió.

“4-72 no conoce la importancia de las cartas. Se trata simplemente de un operador logístico. El proceso es que los ministerios tienen una central de archivo en donde se recopila la correspondencia de cada una de las áreas y en la mañana o en la noche 4-72 va con su servicio de transporte, recoge la correspondencia y la lleva a la central de tratamiento postal que es en Bogotá, y allí se clasifica de acuerdo al país a donde va y el envío sale. 4-72 nunca sabe la importancia del documento que va ahí”, señaló.

Según el Ministerio de Justicia, la carta fue enviada a Estados Unidos el pasado 10 de diciembre. En Colombia llegó inicialmente a la Cancillería procedente de la JEP. Luego llegó al Ministerio de Justicia el 3 de diciembre y, finalmente, la cartera la envió a través de 4-72 el 10 de diciembre.

Sin embargo, al darse cuenta de que la carta no llegó, por una reunión entre funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el fiscal general, el ministerio tuvo que informarle a la JEP que la carta rogatoria no ha sido recibida, lo que significa que el trámite para recibir las pruebas de parte de la justicia estadounidense, todavía no se va a resolver.

Esta solicitud es clave para determinar si Santrich, capturado por supuestamente participar en el plan para enviar varias toneladas de cocaína a Estados Unidos, habría cometido el delito antes o después de la firma del Acuerdo para la Terminación del Conflicto con las Farc y conocer si hay lugar a una extradición a ese país, o no.

Finalmente, Barragán aclaró que quien debe hacer el seguimiento al envío es la entidad que lo remite, no 4-72, y que normalmente, por acuerdos bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, un envío como ese no debería hacer tránsito por Panamá porque hay canales directos.

Agregó que, en su opinión, es imposible que alguien haya interferido para boicotear el envío de la carta, porque son cientos de miles de envíos al día y los coordinadores no pueden conocer el contenido.