A esposa de subteniente Jorge Alzate se le reconoció pensión vitalicia: Policía

“La Policía Nacional reconoció vitaliciamente, pensión de sobrevivientes a la señora Mabel Lorena Trujillo Silva, en calidad de cónyuge, y a su hijo, Jorge Luis Alzate Trujillo, quienes reciben mensualmente una mesada de $1.200.192. De otra parte, se ordenó y reconoció al núcleo familiar el pago de $58.678.824 en compensación por la muerte del subteniente Alzate Patiño, y al mismo tiempo, la familia recibe de manera permanente los beneficios del servicio de sanidad y de bienestar social de la Institución”, asegura la institución en un comunicado.



(Lea también: Es un dolor comprensible: Santos a hermana de policia que rechazó su saludo )



Este es el texto completo de la comunicación:



Mediante Resolución número 01545, del 9 de noviembre de 2015, la Policía Nacional reconoció vitaliciamente, pensión de sobrevivientes a la señora Mabel Lorena Trujillo Silva, en calidad de cónyuge, y a su hijo, Jorge Luis Alzate Trujillo, quienes reciben mensualmente una mesada de $1.200.192. De otra parte, se ordenó y reconoció al núcleo familiar el pago de $58.678.824 en compensación por la muerte del subteniente Alzate Patiño, y al mismo tiempo, la familia recibe de manera permanente los beneficios del servicio de sanidad y de bienestar social de la Institución.



2. Para la actividad programada el día de ayer por las Fuerzas Armadas, con la presencia del señor Presidente de la República, se extendió invitación a la esposa del extinto subteniente Alzate, para que participara en un acto simbólico de reparación integral y de acompañamiento a las víctimas. La señora Mabel Lorena Trujillo Silva manifestó su imposibilidad de asistir por dificultades de desplazamiento, al igual que la señora madre del oficial, quien, por no vivir en Bogotá, sugirió que a la ceremonia asistiera su hija, la señorita Alexandra Alzate Patiño.



3. Es importante aclarar que el acto simbólico realizado, estaba dirigido a reconocer a los policías y militares, en conmemoración del ‘Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado’.



4. La Institución reafirma el respeto por las víctimas y el acompañamiento solidario que se les brinda para sobrellevar tan difíciles momentos. En honor a quienes han ofrendado su vida al servicio de los colombianos, es deber de la Policía Nacional asistir a su familia de acuerdo a los parámetros legales de justicia, verdad y reparación.



5. Cualquier gesto inapropiado que ponga en duda el permanente compromiso del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, o de su gobierno, con el bienestar de las víctimas de la policía o de sus familias, no se compadece con la gestión demostrada desde hace muchos años por el Jefe de Estado con los miembros de nuestra institución; por lo que presentamos excusas públicas en nombre de todos los policías de la patria.



Escuche en este audio más información sobre:



-Pacific Rubiales confirmó que está negociando un plan de restructuración para salir de la crisis financiera.



-Una niña de 5 meses está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Soacha, tras por una aparente golpiza que le propinó su papá.



-Explotó una estación de gasolina en el municipio de Mitú y le causó la muerte a dos personas.



-La Aeronáutica Civil informó que durante más de una hora estuvo cerrado el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por la baja visibilidad que generó una densa capa de neblina.



-Será judicializado el vicepresidente del sindicato de Bancolombia, Carlos Eugenio Murcia, quien fue capturado en la ciudad de Cali por su presunta responsabilidad en el robo de más de 480 millones de pesos a los usuarios del banco a través de clonaciones a sus tarjetas débito y crédito.



-Ministerio de Salud ofrecerá detalles sobre las últimas novedades relacionadas con el Zika, luego de que científicos en los Estados Unidos hubieran confirmado la relación directa de esa enfermedad con la microcefalia en bebés gestantes y los desórdenes neuronales en los adultos, desarrollados en síndromes como el de Guillán Barré.



-Alrededor de 100 mil millones de pesos dejaron de percibir los caficultores antioqueños debido a los efectos que ha dejado el fenómeno de El Niño en la producción de 230 mil sacos de café de sus cosechas en el segundo semestre de 2015 y lo que va corrido del año.



-Europa aprueba un sistema de registro especial para los pasajeros, con el fin de evitar actos terroristas.



-Comienza en Washington la reunión anual de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional; el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, asistirá en calidad de presidente del G-24.



-El diario británico The Guardian dice que la FIFA amenazó a Qatar con quitarle la sede del mundial de 2022 si sigue violando los derechos humanos de los trabajadores que construyen los estadios.



-Opositores del gobierno de Nicolás Maduro convocaron una manifestación frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para protestar por la decisión del alto tribunal que tumbó la Ley de Amnistía que había aprobado la Asamblea Venezolana, para que quedaran libres al menos 70 presos políticos en el vecino país.



-El Vaticano informó que la visita del papa Francisco a la isla de Lesbos, en Grecia, tendrá un carácter humanitario y será un símbolo para expresar su cercanía con todos los refugiados que han tenido que huir de sus países por la violencia. El santo padre llegará el sábado a esa región y promete duros discursos para llamar la atención del mundo sobre esta problemática.



-Dos personas muertas y 383 familias afectadas dejan hasta ahora las inundaciones debido a las fuertes lluvias en Chocó; la vía Quibdó-Medellín ya fue habilitada y las autoridades hacen acompañamiento en sus puntos más críticos.



-Cuatro municipios de Santander fueron declarados en alerta naranja por el riesgo de deslizamientos producto de las fuertes lluvias de las últimas horas. Los organismos de socorro en el departamento mantienen un monitoreo permanente a estas zonas para evitar emergencias.



-La Policía de Bogotá intervino el sector de San Bernardo en el centro de la ciudad.... Seis personas fueron capturadas.



-El Día de la Excelencia Educativa, denominado por el Ministerio de Educación Nacional, el día "E", sacó buenas calificaciones en Manizales; seis Instituciones obtuvieron los mejores resultados en el Índice Sintético de Calidad…



-La Policía y la Fiscalía capturaron 6 miembros del clan criminal de los Úsuga en el Magdalena.