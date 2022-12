Acoso en las aulas

Rafael Picón Sarmiento, expersonero de Bucaramanga, habló en Mañanas BLU sobre los señalamientos de acoso sexual a 10 docentes de la escuela Normal Superior en la capital santandereana, de los cuales hasta el momento cuatro tienen denuncia en la Fiscalía y otros cuatro son objeto de control interno disciplinario del municipio.

“Debido a que un padre de familia empieza a alzar su voz, con una situación que se le presenta con su hija que, recién graduada y producto de una fiesta a la que asistieron, en donde estuvo un docente y al parecer tuvo relaciones sexuales con esta menor de edad , el padre empieza por redes sociales a hacer esta denuncia”, declaró Picón.

Denuncia de estudiante

Una estudiante que culminó su bachillerato en la institución y sigue su educación superior en el plantel, contó que fue víctima de acoso.

“Durante mi año escolar, que fue en 11, estuve acosada por un profesor, el cual me acosaba en las clases y también por medio de redes sociales”, dijo la joven que pidió protección de su identidad.

Según la denunciante, el docente le enviaba imágenes de sus órganos genitales en blanco y negro, con el argumento de que eso era “arte”.

La menor puso inmediatamente el caso en conocimiento de las directivas del colegio con pruebas como capturas de pantalla.

“Él sigue allá en la institución dando clases como si nada y hace poco me enteré que él volvió a morbosear a una niña”, sostuvo la joven.

Rectora cuestiona a padres

Sobre el caso también se pronunció la rectora de la institución, Liliam Lizcano.

“Es una denuncia muy preocupante para la institución”, dijo Lizcano.

Frente a la denuncia de que los profesores cuestionados siguen dando clases, la rectora del colegio dijo que no tiene atribuciones para dar licencias a los profesores.

“Quisiera tomar medidas más drásticas, pero legalmente yo tampoco puedo hacerlo”, sostuvo.

No obstante, la rectora Lizcano es señalada de por el expersonero Pico de "complacencia pasiva e inactiva" frente a las denuncias.

"Este es un problema sistemático que viene desde hace mucho tiempo”, reconoció la rectora en entrevista con Mañanas BLU.

De acuerdo con Lizcano, a los padres les cabe responsabilidad por la avanzada hora en que se produjeron algunas de las comunicaciones denunciadas.

“¿Si hay conversaciones de chat que uno las mira que están a las 12 de la noche, a la una de la mañana, en primera instancia, el docente no tiene por qué hacerlo, pero uno también dice, venga papás, por qué están dejando a las niñas a las 12 o una de la noche chateando?”, cuestionó la rectora.

"Se están poniendo en riesgo”, según la directiva del plantel.

Más denuncias

La mamá de una estudiante acusó a un profesor de Tecnología de supuestamente haberla acosado sexualmente.

"Lo he vivido en carne propia, he sentido el morbo de ese profesor que sigue ahí en la normal", declaró la denunciante.

Mariana Bojanini Daza, denunció que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 12 años.

“No entendí mucho lo que pasó cuando sucedió. Como fue algo gradual, fue de muchos años. No fue algo espontáneo, no fue algo así de la nada”, contó la joven.

“No era profesor de mi colegio específicamente, pero daba clases de tutorías”, agregó.

Según Bojanini, debido a presiones que sufrió, no había alzado la voz para denunciar. El agresor, reveló, sigue dando tutorías mientras que padres y menores de edad ignoran el riesgo al que se exponen. Además, habría más víctimas.

La periodista Yahara Linnette Cañón Amaya también habló de su caso, en el que un directivo de la ADEC (Asociación de Educadores de Cundinamarca) la acoso sexualmente.

“Nilson Almanza Montero, este hombre, desde que me conoció, desde que me presentaron, intentaba tocarme, saludarme de beso y cada vez que me saludaba me apretaba hacia su pecho”, denunció.

“Me daba desprecio absoluto, repugnancia absoluta”, agregó la comunicadora.

Escuche este cubrimiento especial de Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

