Agradezco a Roy Barreras pero aún no decido candidatura: Dilian Francisca Toro

La exsenadora Dilian Francisca Toro manifestó en Mañanas BLU estar agradecida con el apoyo que el presidente del Partido de La U, Roy Barreras, le ha manifestado para que sea la candidata de la colectividad a la gobernación del Valle del Cauca. No obstante, manifestó que aún no ha decidido si aspirará a ese cargo.

“Muchas gracias a la generosidad de Roy Barrera por proponer mi nombre, pero realmente ha sido una solicitud que ha hecho el partido de La U del Valle del Cauca para que pueda aspirar a la Gobernación. Me gustaría, conozco el Valle del Cauca y he trabajado por los vallecaucanos pero en este momento no he decidido ir a la gobernación, será en un futuro cercano”, dijo Toro, investigada por lavado de activos.

En cuanto al proceso en su contra - archivado por la Corte Suprema-, la excongresista dijo que la investigación que todo el país conoce por la compra de un predio que hace más de 10 años, al parecer, pertenecía a grupos al margen de la ley, no la afecta en caso de querer postularse.

“Siempre lo he dicho, soy inocente y no tengo vínculos con nadie al margen de la ley. Espero que la justicia pueda evidenciar mi inocencia y cierren el proceso”.

Además, aclaró que dicho proceso no la inhabilita debido a que tiene la presunción de inocencia y legalmente puede aspirar a cualquier cargo público. “Mientras yo no esté inhabilitada e impedida para aspirar lo haré”.