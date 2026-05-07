Agreden a machete a guarda de tránsito en Armenia; fue arrastrado por conductor mal parqueado

En Armenia, un guarda de tránsito fue agredido con arma blanca, atropellado y levantado por varios metros por el conductor de un automóvil que iba a ser sancionado por ubicarse en una zona prohibida. El agresor del guarda fue capturado por la Policía.

Hacia las 2:00 de la tarde de este jueves 7 de mayo, el guarda de tránsito John Wilmer Tafur, de 44 años de edad fue agredido, por el conductor de un automóvil que pretendía evitar una sanción por estar mal estacionado.



El momento del ataque

En una cámara de seguridad, se ve el momento previo al ataque cuando el funcionario de tránsito diligencia el comparendo al conductor que deja su automóvil sobre una señal de prohibido estacionar.

Mientras el guarda informa al infractor que está siendo sancionado, el conductor ingresa medio cuerpo al vehículo saca un machete y agrede al funcionario una vez en la pierna derecha y dos en la cabeza.

Visiblemente adolorido, el guarda se sienta sobre el capó del automóvil; mientras que el conductor enciende el vehículo, echa reversa y se va con el guarda sobre el automóvil.



Después de descender por una calle, el infractor pierde el control del automotor, choca contra la puerta de urgencias de la Clínica Central del Quindío. Apenas un instante antes, el guarda agredido sale volando para caer sobre el pavimento frente a la puerta de urgencias.

Cayó frente a urgencias

Menos de dos minutos después, integrantes del equipo médico de la clínica, sacaron una camilla, atienden al guarda herido y lo ingresan al centro asistencial.

Mientras tanto, afuera, en vídeos, grabados por testigos con sus celulares, se ve el momento en que algunas personas increpan a gritos al agresor por las lesiones causadas al guarda y llaman a la Policía.

Sin embargo, mientras llegaban los uniformados, tres minutos después, uno de los presentes apercolló al conductor y lo tumbó al suelo.



La situación del guarda

A través de un comunicado, la Clínica Central del Quindío confirmó que el guarda John Wilmer Tafur:

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"El paciente permanece en condición estable y fuera de peligro, recibiendo manejo por parte del equipo médico".

La captura

Los uniformados de la Policía capturaron al agresor, que fue identificado como Jonathan Gallego Uribe, de 38 años, e incautaron un machete con el que el guarda fue herido. El arma blanca será presentada al momento del proceso judicial por agredir al funcionario público.



Rechazo

Ante lo sucedido, el secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño, recapituló los hechos y rechazó la agresión de la que fue víctima el guarda Tafur.

"Nos encontrábamos en un operativo rutinario en el sector de las clínicas por vehículos mal estacionados, y la reacción de uno de los conductores fue agredir con arma blanca a uno de nuestros agentes de tránsito. Posterior a ello, lo arrastra con su vehículo, causándole lesiones a este funcionario el cual en éste momento ya recibe atención médica. Afortunadamente, se encuentra estable. Es muy delicado que la ciudadanía reaccione de esta manera, ante un control y ante la comisión de una infracción", enfatizó.

"Hacemos ese llamado al respeto, a la tolerancia con ellos como autoridad que están trabajando por mejorar la movilidad en la ciudad de Armenia", indicó.