Al finalizar conflicto es probable que haya más indultos: MinJusticia

“fueron condenados por delitos menores”. (Vea además: Así se hará el indulto a 30 guerrilleros de las Farc anunciado por el Gobierno ).

Publicidad

“Solamente por delito de rebelión y algunos delitos conexos como uso de uniformes propios de las Fuerzas Armadas, uso de armamento de las Fuerzas Armadas”, agregó Reyes.



Reyes explicó que el indulto se hará efectivo a través de un decreto que se firmaría la próxima semana y la decisión se tomó en el marco del desescalamiento del conflicto en el país.



“Este es un gesto que se venía preparando desde una semanas atrás, un gesto unilateral del Gobierno para seguir construyendo confianza en este proceso de paz”, aseguró Reyes.



“Las Farc propusieron un cese unilateral al fuego que ha traído beneficios al país (…) y el Gobierno ha hecho esto de cara a dos propósitos, desescalamiento del conflicto y crear confianza en el proceso”, agregó el ministro de Justicia.









El ministro reveló que los indultados iniciarán un proceso de reincorporación mientras se determina en La Habana qué va a pasar con los guerrilleros de las Farc.



Sobre el futuro de este grupo de guerrilleros indultados, el ministro de Justicia señaló que “se incorporan a un programa de reinserción que el Gobierno tiene ya diseñado para estas personas, por lo menos hasta que se firme el acuerdo definitivo”.



De igual manera, Reyes dijo que los nombres de los guerrilleros con indulto no se revelarán aún pero afirmó que no los mismos no tienen nada que ver con los que se encuentran enfermos en las cárceles y sobre los cuales las Farc habían solicitado una medida similar.