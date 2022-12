Al gobierno le convenía que estuviéramos muertos: sobreviviente de Armero

Este viernes 13 de noviembre se cumplen 30 años de la tragedia de Armero y BLU Radio ya está en esta población para hacer un cubrimiento especial de este hecho que marcó la vida de miles de personas.



Recorriendo las ruinas de esta población del Tolima, nos encontramos con Martha Cecilia Castro, una de las sobrevivientes, quien dijo que es muy duro recordar la tragedia.



Además, relató que este acontecimiento se pudo haber evitado, pues las autoridades, y hasta el mismo cura del pueblo, no hicieron lo suficiente para alertar a la población.



“El Gobierno lo sabía y le convenía más que nosotros estuviéramos muertos que vivos. El curita dijo que no nos preocupáramos, que no había nada que temer. El señor de bomberos lo llamaron y le avisaron de lo que sucedía y trató de avisar, pero lo amenazaron que si seguía difundiendo eso lo iban a encerrar”, expresó.