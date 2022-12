ALBA creó un "grupo de facilitadores" para mediar con EE.UU.

La alianza de gobiernos izquierdistas ALBA reclamó este martes al presidente estadounidense Barack Obama que anule el decreto que considera a la situación política de Venezuela una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de Estados Unidos, según la declaración de una cumbre extraordinaria en Caracas.



"Solicitamos al gobierno de Estados Unidos derogar la orden ejecutiva (que señala a Venezuela como una 'amenaza inusual') por cuanto constituye una amenaza a la soberanía de Venezuela", señala la declaración del ALBA leída por el presidente venezolano Nicolás Maduro.



"La hermana República Bolivariana de Venezuela no representa amenaza para ningún país siendo una nación solidaria que ha demostrado su voluntad de cooperar con los pueblos y gobiernos de la región", añade el documento al exigir a Estados Unidos que "cese de inmediato el hostigamiento y agresión" contra este país.



La declaración destaca "nuestra solicitud soberana y sincera al gobierno de EEUU para establecer un diálogo con la República Bolivariana de Venezuela" y denuncia "la feroz campaña mediática internacional contra Venezuela y su gobierno".



El sábado en una reunión en Quito, los doce países de la Unión Sudamericana de Naciones habían dado también un sólido respaldo a Venezuela al reclamar la derogación del decreto ejecutivo de Obama "por injerencista y por violentar la soberanía de Venezuela".



Los jefes de Estado o gobierno de los once miebros del Alba comenzaron a llegar por la mañana, liderados por el cubano Raúl Castro, el primero en desembarcar en Caracas, seguido por el boliviano Evo Morales.



El presidente nicaragüense Daniel Ortega, además de los Primeros Ministros de Dominicana, San Vicente y Granadinas, Granada, Antigua & Barbuda, San Cristóbal y Nieves, y el viceprimer ministro de Santa Lucía también asistieron a la reunión.



El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, quien lideró la delegación de su país, manifestó que "es fundamental" que los países de América del Sur y Central y el Caribe se mantengan unidos "y eviten lo que podría ser una intervención en Venezuela", pues a su juicio "declarar a un país una amenaza es el preludio de una invasión".



El gobierno de Maduro, acuciado por una severa crisis económica de inflación, escasez de rubros básicos, recesión y sequía de divisas, ha intentado desplegar una ofensiva diplomática frente a las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos contra seis altos cargos militares y policiales y una fiscal acusados de violar derechos humanos o estar envueltos en actos de corrupción.



La medida de Washington, que definió a Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", dictada el lunes 9 de marzo, ya provocó apoyos para este país de parte de Unasur, el Movimiento de Países No Alineados, y de grupos regionales de izquierda.



Este mismo martes, el gobierno venezolano publicó una "carta al pueblo de Estados Unidos" en el diario New York Times rechazando ser "una amenaza" para ese país y exigiendo la derogación de las recientes sanciones impuestas por el presidente Obama.



En un preámbulo a la reunión en Caracas, el líder cubano Fidel Castro también afirmó que Venezuela está preparada tanto en el terreno diplomático como militar para enfrentar "la insólita política" de "amenazas e imposiciones" de Estados Unidos, en una carta dirigida al presidente Maduro.



La escalada diplomática entre Caracas y Washington se produce a la vez que Estados Unidos y Cuba dialogan para el restablecimiento de sus relaciones y cuando el propio Obama ha pedido al Congreso de su país levantar el embargo que pesa sobre La Habana.



Por primera vez, Cuba estará presente en la Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá el 10 y 11 de abril, tras la petición de su incorporación en el anterior cónclave celebrado en Cartagena (Colombia) en 2011.



El ALBA fue creada el 14 de diciembre de 2004 por Hugo Chávez (fallecido en 2013) y Fidel Castro (retirado del mando en 2006) como alternativa al ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, que promovía Estados Unidos.



