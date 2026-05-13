Alias ‘Caicedo: el responsable del ataque que dejó cuatro soldados muertos en Guaviare

El Ejército identificó a Robinson de Jesús González, alias ‘Caicedo’, cabecilla de la estructura Jhon Linares y hombre bajo el mando de alias ‘Calarcá’, como el responsable del ataque con explosivos que dejó cuatro soldados asesinados y otros tres heridos en zona rural de San José del Guaviare.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 realizaban movimientos operacionales relacionados con el dispositivo de seguridad del Plan Democracia, desplegado de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, cuando fueron sorprendidas por la activación de artefactos explosivos improvisados instalados en el sector.

El general Mario Contreras, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, aseguró que alias ‘Caicedo’ es uno de los principales responsables de la escalada violenta en la región. “Un bandido bastante beligerante en la región que ha venido afectando no solamente al Ejército, a nuestros soldados, sino también a la población civil, sembrando de forma indiscriminada artefactos explosivos en la región, es una estructura bastante beligerante”, afirmó el oficial.

Tras el ataque, el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, anunció que se mantendrá la ofensiva contra las disidencias de alias ‘Calarcá’ en el suroriente del país. Las víctimas fueron identificadas como Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Emerson Danilo Carantón Buitrago, soldados profesionales que integraban la Fuerza de Tarea Omega.

