Análisis: Militarizar ciudades, ¿por qué sí y por qué no?

En medio de una creciente inseguridad en algunas zonas del país y lo que algunos sectores califican como deficiencia del pie de fuerza de la Policía, toma fuerza la propuesta de varios alcaldes que pretenden militarizar ciudades como Cali y comunas de Medellín.



Este tipo de ideas se plantean teniendo en cuenta las demandas de los ciudadanos por el miedo que existe y la inseguridad, sin embargo, “la efectividad no es tan alta como pareciera”, según el experto en seguridad ciudadana Hugo Acero.



Si bien al principio se genera una sensación importante de seguridad, “al poco tiempo los ciudadanos, particularmente los delincuentes, se dan cuenta que los militares en las calles muy poco pueden hacer frente al hurto y una serie de hechos de violencia y delincuencia en la calle”.

Y es que los militares “no están entrenados para eso y desde luego no salen con el equipamiento adecuado para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, agregó Acero.



En ese sentido, dijo que si se llegara a ejecutar esta idea “habría que privilegiar básicamente zonas rurales y de allí sacar a los policías para que presten seguridad en la ciudad”.



Un ejemplo de esta medida a nivel internacional es Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde el narcotráfico no solamente comete crímenes selectivos y masacres, sino también tenía comprada buena parte de la Policía local.



Entre tanto, en el caso de Colombia, dice el experto, no solo hay desconfianza desde la ciudadanía hacia las autoridades “sino que en algunos lugares no se les ve por la cantidad que se tiene, en ese sentido se recurre a instituciones del ejército con alta credibilidad entre los ciudadanos”.



Pero esta credibilidad, añade, “se expone cuando los militares salen a las calles y empiezan a presentarse hechos de más fuerza, eso ha sucedido en los lugares donde se han utilizado militares en ciudades”.



