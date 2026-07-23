Angie Paola Valderrama responde tras rumores sobre su cargo en la Cancillería

Angie Paola Valderrama Rojas desmintió las versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto nombramiento reciente y acusaciones de desempeñarse como estilista de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria aclaró que ocupa el cargo de asesora grado 15 desde agosto del año pasado y que sus funciones corresponden exclusivamente al área técnica de género y derechos humanos.

La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores desestimó los señalamientos sobre una designación de última hora en la recta final de la administración pública. Según su testimonio, la documentación difundida no es actual.

A mí no me han nombrado en ningún cargo nuevo. El cargo que yo ostento desde agosto es el mismo que ostento en este momento. La resolución que ustedes vieron en redes sociales de hecho fue emitida en agosto del 2025. No existe un nuevo nombramiento Afirmó Angie Valderrama.

Respecto a las publicaciones que cuestionaban su perfil profesional, la asesora negó haber ejercido labores de estilismo o peluquería en algún momento de su trayectoria. Valderrama detalló que es profesional en psicología con opción en ciencia política de la Universidad de los Andes y magíster en derechos humanos de la Universidad de Lund, en Suecia.

Asimismo, precisó que actualmente ejerce como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género, motivo por el cual realiza acompañamiento en desplazamientos internacionales donde se requiere asistencia técnica.



“Yo voy siempre y cuando se requiera el acompañamiento técnico del área temática que yo coordino”, puntualizó la funcionaria, quien añadió que el objetivo de su dependencia es poner en el centro de la conversación de la política exterior todas las necesidades de las mujeres y de las personas LGBTI.