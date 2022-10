Ariel Ávila denuncia amenazas de muerte tras investigación a clan Suárez Mira

Este miércoles Noticias Caracol publicó el informe ‘Suárez Mira, los escándalos e investigaciones tras el clan que detenta el poder en Bello’, realizado en conjunto con la Fundación Paz y Reconciliación, que lidera el politólogo Ariel Ávila.

24 horas después, Ávila denunció a través de su cuenta en la red social Twitter que recibió una amenaza de muerte en la cual le advierten que su vida corre peligro si continúa investigando las movidas políticas de esa familia, dueña de un importante caudal electoral en el departamento de Antioquia.

Hace 5 minutos llamaron a la oficina a decirme " si sigue hablando de los Suárez Mira... lo van a encontrar picado en una bolsa"

Pues señora @OlgaSenadora no voy a silenciarme



aquí el especial sobre los bandidos Suárez Mira https://t.co/lHPKIiKmiE — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) March 8, 2018

En diálogo con Blu Radio Ávila relató lo ocurrido. “Sobre las cinco de la tarde hubo una llamada a la Fundación Paz y Reconciliación. La recibió nuestra recepcionista, preguntaron por mí, pues yo tengo la orden de que a mí no me pasan. Ella preguntó de parte de quién y el señor le dijo: dígale a Ariel Ávila que si vuelve a hablar de los Suárez lo van a entregar picado y con la jeta llena de moscos”.



“Para nosotros es más o menos normal recibir denuncias, pero es delicado porque conocemos los alcances de Óscar Suárez Mira y los vínculos con la ‘Oficina de Envigado’, genera preocupación”, agregó.



No es la primera vez que el equipo investigador de la fundación recibe este tipo de denuncias, por lo cual Ariel no solo pide a las autoridades que investiguen lo sucedido, sino que además pidió a la congresista pronunciarse respecto a la amenaza y las graves denuncias reveladas en el informe.



El poderoso clan Suárez Mira



Las investigaciones adelantadas por Paz y Reconciliación han puesto en evidencia el poder electoral que tiene desde hace al menos 20 años la familia Suárez Mira en el departamento de Antioquia.



“Este clan nace hace más o menos 22 años en Bello, Antioquia, y a partir de ahí estructuraron todo su capital político. El jefe de la familia es Óscar Suárez Mira, ex congresista y uno de los primeros condenados por parapolítica. Tras ser condenado, su hermana Olga, actual senadora del Partido Conservador, hereda la curul. Luego, en Bello gana el voto en blanco, en una cosa casi que milagrosa, pero ellos recuperan el poder con César Suárez, el otro hermano, que al parecer falsificó el diploma de bachiller para presentarlo en su hoja de vida y está a punto de ser destituido”, explicó Ávila.



Óscar Suárez cumplió la pena hace dos años y luego se le dictó una nueva orden de captura por enriquecimiento ilícito, sin embargo, hoy se encuentra prófugo de la justicia.



“Será tan vergonzoso eso que las vallas en Medellín dicen “Vamos con Olga”, se quitó el apellido Suárez Mira. Ella tiene tres investigaciones en la Procuraduría y es tal vez uno de los clanes que yo conozco”, agregó.



Pese a los cuestionamientos, la fundación sabe que la congresista, que busca reelegirse para un nuevo periodo en el Senado, tendrá al menos 65.000 votos. “Los colombianos siguen votando por ellos y después se quejan de la corrupción”, cuestionó Ariel.



Blu Radio intentó comunicarse con la senadora, y desde su equipo de campaña expresaron que se pronunciará en las próximas horas.

