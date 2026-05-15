Asesinan en Meta a exalcalde de Cubarral, Meta; otra persona resultó herida

Las autoridades del departamento del Meta se encuentran bajo alerta, tras confirmarse el asesinato del exalcalde del municipio de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, en un hecho violento registrado en las últimas horas mientras la víctima se movilizaba en una motocicleta hacia el municipio de Cubarral, junto a otra persona.

En un video que circula en redes, se evidencia a los dos hombres sobre un césped, juntos con heridas de arma de fuego; según las autoridades, las víctimas del ataque sicarial se movilizaban en un motocicleta con publicidad política del candidato Abelardo de la Espriella.

En su cuenta de X la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó lo sucedido y envió un mensaje de condolencias a sus familiares. La mandataria convocó a las autoridades a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación.

La persona que acompañaba al exalcalde fue trasladada de urgencia al hospital del municipio de Granada, donde a esta hora recibe atención médica y se desconoce su estado de salud.



Este no es el único hecho violento que se ha registrado en el departamento del Meta en los últimos días con personas cercanas a la política, en redes sociales un integrante del partido Centro Democrático denunció que habría sido víctima de un atentado, cuando hombres armados lo abordaron mientras se desplazaba en su vehículos y según él le realizaron disparos de fusil; por fortuna el hombre resultó ileso.