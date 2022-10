Así hizo su juramento el único cardenal colombiano presente en el cónclave

hacia las 11:25 a.m. (hora colombiana), previo al inicio oficial del cónclave.

Publicidad

Así habló el prelado colombiano, siguiendo las acostumbradas palabras del ritual:

"ET EGO RUBÉN CARDINALIS SALAZAR GÓMEZ SPONDEO, VOVEO AC IURO" (Y yo, cardenal Rubén Salazar Gómez prometo, me obligo y juro).

Publicidad

Y poniendo las manos en el Evangelio agregó: "SIC ME DEUS ADIUVET ET HAEC SANCTA DEI EVANGELIA QUAE MANU MEA TANGO" (Que Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano).

Publicidad

Cuando el último de los 115 cardenales electores presente el juramento, el Maestro de Ceremonias Litúrgicas Pontificias diga "EXTRA OMNES", y todos los no participantes en el cónclave salgan de la capilla Sixtina para cerrar las puertas, iniciará formalmente la elección del nuevo jerarca de la Iglesia Católica.