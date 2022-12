Así quedó el nuevo mapa político tras las elecciones legislativas

La U, Cambio Radical y el Partido Liberal logró obtener la mayoría ante un fortalecido Centro Democrático.

El Centro Democrático que lidera el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe tiene 20 escaños en el Senado al sumar más de 2 millones votos. De esta manera, aunque tiene una curul menos que el partido de La U se convierte en la principal fuerza de oposición.

Muy cerca del Centro Democrático podría estar el Partido Conservador, que logró 18 senadores en las elecciones legislativas. No obstante, sólo seis de los nuevos congresistas han expresado su respaldo público a la candidata Marta Lucía Ramírez.

Mientras tanto, el Polo Democrático logró 8 curules al senado y se puede dar por bien servido de conservar 5, luego de un cuatrienio en el que se fragmentó y perdió confianza ciudadana en Bogotá. Jorge Enrique Robledo, además, se convirtió en el senador más votado en el país.

A pesar de no poder conservar miembros en el Senado por no llegar al umbral, el Movimiento Político Mira considera que no sufrió una derrota en las elecciones del domingo pues logró tres curules en la Cámara de Representantes.