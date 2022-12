Asociación de Pacientes pide investigar a Sanitas por caso Camila Abuabara

Mientras el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que se solidarizó con la familia de Camila Abuabara tras su fallecimiento y aseguró que será recordada como una luchadora por la vida y como un ejemplo para quienes sufren de una grave enfermedad y luchan hasta el último momento, el presidente de la Asociación de Pacientes Colombia Saludable, Denis Silva, dijo que es un caso que debe ser revisado con lupa, según él, por negligencias de la EPS y la pérdida de tiempo entre estar dentro o fuera del país.



Silva aseguró que en un principio la responsabilidad es de la EPS Sanitas.



“En este caso no creemos que sea responsabilidad del ministro y creemos que Sanitas tiene que ser investigada y sancionada por la negligencia en la no autorización de los servicio que están dentro del Plan Obligatorio de Salud. Lo que está dentro del POS no requiere ninguna autorización, la EPS y la IPS tienen que suministrar de manera inmediata”, afirmó Silva.



El presidente de la Asociación de Pacientes envió sus condolencias a la familia de Camila Abuabara.