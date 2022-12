Atlético - Real Madrid, el gran clásico español se revive en Liga de Campeones

La Liga de Campeones revivirá un desafío enorme entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la final del torneo de la pasada temporada, esta vez con un plaza en semifinales en juego, con el inicio de la eliminatoria en el Vicente Calderón y con revanchas pendientes en el séptimo duelo del curso entre ambos.

Para el Atlético, por la competición, la misma que perdió en el último instante del tiempo reglamentario, primero, y en la prórroga, después, contra ese rival en la final de la Copa de Europa de Lisboa del pasado 24 de mayo; para el Real Madrid por los choques de esta campaña, el más reciente un apabullante 4-0 en el campo rojiblanco.

No ha vencido el conjunto blanco ninguno de los seis derbis disputados de esta temporada. Ni en la Supercopa de España, ganada por el Atlético con un 1-1 en el Santiago Bernabéu y un 1-0 en el Vicente Calderón, ni en la Liga, con triunfos rojiblancos, ni en la Copa del Rey, con el pase del equipo del argentino Diego Simeone.

Desde el técnico y el salto que ha dado el Atlético en los últimos tres años, el derbi se ha transformado de nuevo en un duelo de máxima transcendencia en cada enfrentamiento. En los últimos dos años, han jugado dos finales entre sí y se han disputado la Liga el curso pasado, siempre entre la pasión, la tensión y la intensidad.

Ahora, el actual campeón de Liga y el de la Liga de Campeones repiten reto en los cuartos de final del máximo torneo europeo, con el primer asalto este martes en un Vicente Calderón abarrotado en las gradas y repleto de talento, fútbol, potencia y capacidad goleadora por los protagonistas del encuentro sobre el césped.

Desde la portería, con Jan Oblak e Iker Casillas, y la defensa, con Diego Godín o Joao Miranda frente a Pepe, Sergio Ramos o Marcelo, hasta el medio campo, con Koke Resurrección, Arda Turan, Tiago Mendes, Gabi Fernández, Toni Kroos, James Rodríguez, Luka Modric o Isco Alarcón, y la delantera, con los visitantes Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Gareth Bale y los locales Antoine Griezmann, Mario Mandzukic o Fernando Torres en el bloque local.

El atacante croata, el mejor goleador del Atlético en este curso en la Liga de Campeones, con cinco tantos en siete disparos a portería, ya está recuperado de una inflamación en el tendón peroneo, ya tiene el alta médica y deportiva desde este domingo, ya está listo y será titular en el derbi, como confirmó hoy Simeone.

Ahí, arriba, también es seguro el francés Antoine Griezmann. Sus cuatro goles en los tres partidos de la pasada semana y los 21 que ha marcado ya en competiciones oficiales esta campaña agrandan su transcendencia en el Atlético. Es la mejor versión ofensiva de su carrera, con la que apunta al derbi como un futbolista desbordante.

También es indiscutible Koke Resurrección, a tope en este tramo de la temporada y titular este martes en el conjunto rojiblanco, como también lo es el uruguayo Diego Godín, de vuelta al centro de la defensa después de su suplencia del sábado en Málaga y de su recuperación de una sobrecarga muscular en los isquiotibiales.

Su compañero en el centro de la zaga será Joao Miranda, con José María Giménez suplente de inicio, mientras que, en el medio del campo, Arda Turan, Mario Suárez, Koke Resurrección y Gabi Fernández apuntan a titulares, con la alternativa de Saúl Ñíguez al capitán y con Tiago Mendes en el banquillo al comienzo del duelo.

No habrá variaciones en los laterales, con Juanfran Torres y Jesús Gámez, ni tampoco en la portería, en la que repetirá el esloveno Jan Oblak, el guardameta titular los últimos cuatro encuentros desde la lesión, en la ida de los octavos de final del torneo con el Bayer Leverkusen, de Miguel Ángel Moyá, ya recuperado.

Ese es el posible once del Atlético, ganador e imbatido en sus cuatro duelos en casa de esta temporada en la Liga de Campeones, que no ha perdido ninguno de sus ocho últimos encuentros oficiales y que sólo ha recibido un gol como local en los últimos dos meses y medio.

El Real Madrid acude al Vicente Calderón tras hacer un examen de conciencia en el cambio de dinámica de un derbi que ha pasado de ser de claro color blanco a rojiblanco. Con la final de 'la décima' en el recuerdo pero el deseo de poner punto y final en el presente, a una tendencia derrotista ante el vecino, un rival que le tiene tomada la medida y ante el que no encuentra soluciones.

Carlo Ancelotti encara una oportunidad de silenciar a sus críticos y ganarse argumentos para su continuidad. Por el club corre como la pólvora la leyenda de que no cumple ante los grandes y la cita tiene la magnitud suficiente como para reivindicar su figura. Tendrá que superar al fin el pulso táctico con Simeone, asegurando públicamente que no debe inventar nada para ello, restando importancia a los sistemas, convirtiéndolos en temas de números, pero consciente de la importancia que tiene situar cuatro futbolistas en el centro del campo para no perder una nueva batalla.

Con el galés Gareth Bale recuperado de su sobrecarga y el golpe que arrastraba en el pie izquierdo, el equipo titular de Ancelotti sale de carrerilla a cualquier aficionado al fútbol. Empuja a Isco Alarcón al banquillo, el futbolista que mantuvo al Real Madrid buena parte de la temporada, que desarrolló una nueva faceta en su juego trabajando como el que más en aspecto defensivo y al que el regreso en momento dulce del colombiano James Rodríguez le ha perjudicado.

Aunque Ancelotti apostase por pasar a cuatro en el centro del campo, como hizo en el Camp Nou, Bale será titular. Es indiscutible y tendrá que colaborar en labores defensivas. El técnico madridista quiere un equipo junto, líneas sin metros de separación y sobre todo "coraje" y "actitud". El 4-0 del último precedente aún escuece.

En un momento clave de la temporada y una eliminatoria que la marcará para uno de los clubes, toda la plantilla del Real Madrid está disponible. Llega con más minutos en las piernas el once del Real Madrid en la temporada pero con más descanso reciente.

Iker Casillas recupera su sitio en la portería, Carvajal y Benzema descansaron ante el Eibar en un partido que no jugaron por sanción Toni Kroos y James Rodríguez. Pepe regresó con unos minutos y la torcedura de tobillo que sufrió quedo en un susto. Sólo Sergio Ramos, Marcelo y Cristiano Ronaldo tuvieron de los titulares más carga el pasado fin de semana. El Real Madrid ha ganado ocho de sus diez últimas salidas en Liga de Campeones. La reválida de ser el primer club que conquista el título dos años consecutivos llega a su punto álgido.

EFE.