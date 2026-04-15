Nuevo choque entre MinHacienda y BanRep pese a llamado del emisor a bajar los ánimos

"Se insiste en atacar persistentemente al Banco y atacarlo de formas que degradan el debate. Degradan el debate, lo debo decir con toda la claridad, con la descalificación permanente de la Junta Directiva del Banco de la República, la degradación de los funcionarios y, más aún, la degradación de algo que me ha parecido particularmente llamativo, la degradación de las mujeres miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Esos ataques a las mujeres que llegaron a un punto que realmente va más allá de lo que yo hubiera podido imaginar, cuando se dice el lunes en un Consejo de Ministros. Quiero decir que rechazo rotundamente esa afirmación de que una señora miembro de la Junta Directiva del Banco de la República era guerrillera del EPL y que esa señora se había convertido, al aliarse con la mayoría, en, después de haber sido extremadamente marxista, como lo dijo el señor Presidente, y guerrillera del EPL, en fascista y algo aún peor, en genocida. Creo que utilizar la palabra genocida es algo que debemos evitar cuando no estamos hablando de un genocidio, es decir, asesino, genocida es asesino, pero no asesino de una persona solamente, es asesino de un pueblo completo, es asesino de una sociedad", reclamó Villar durante un debate en la Comisión IV de la Cámara de Representantes.

Las palabras del gerente del banco hacen referencia a uno de los últimos ataques del presidente dirigido a la codirectora del banco, Laura Moisá, quien fue nombrada por él junto a César Giraldo en enero del año pasado.

Lo hizo en el Consejo de Ministros del pasado lunes desde Ipiales, Nariño: "La señora que está en la Junta fue del EPL, más marxista que yo", (...) "Era de izquierdas radicales la señora de la Junta y ahora es fascista".

La última decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 11,25 % generó una ruptura entre el Gobierno Nacional y el emisor que ha resultado en el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la junta.



"Yo quiero pedir, señor Ministro, al Gobierno Nacional bajar los ánimos y bajar el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República. Y lo quiero pedir porque creo que le conviene al país; le conviene al país frenar la campaña abierta de descrédito del Banco de la República que está adelantando en este momento el Gobierno. Una campaña que perjudica no al Banco de la República; el Banco de la República tiene su credibilidad bastante sólida, pero perjudica al país porque la confianza internacional sí se deteriora cuando se insiste en atacar persistentemente al banco", dijo Villar luego de estrechar la mano del ministro Ávila tras su llegada al debate.

Según el ministro, la propuesta de subir la tasa de interés de referencia al 11,25 % es contraria a la realidad económica del país y consideró "un despropósito" plantear el alza de los tipos en un momento complicado para la economía mundial por la guerra en Irán.

Pese a la 'rama de olivo' que propuso el gerente del banco, el ministro Ávila escaló aún más la tensión entre el Gobierno y el emisor.

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"Le escuché, doctor Villar, hablar con mucha vehemencia de bajar los ánimos y el descrédito al Banco de la República; creí que me iba a hablar de bajar las tasas de interés y el conflicto con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, yo orgullosamente fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19; no me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación. Téngalo presente porque eso es parte de la ausencia de comunicación y lenguaje que tenemos en el Banco de la República en su Junta Directiva", respondió Ávila tras la intervención de Villar.

El ministro agregó: "Y si la referencia es a Olga, no sé si Olga se sentirá demasiado afectada por el tema que produce la vehemencia del señor gerente del Banco de la República, pero yo la invitaría a que no produzca esos efectos de tanto desasosiego", haciendo referencia a Olga Lucía Acosta, a quien el propio presidente Petro llama como su "peor error" en el Banco de la República por su nombramiento en la Junta Directiva.