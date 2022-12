Barranquilla está en pánico: alcaldesa sobre fuga del ‘Monstruo de la Sierrita’

La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, hizo un fuerte rechazo a la casa por cárcel que un juez le concedió a Bayron Palacio conocido como ‘El monstruo de la Sierrita’, que terminó en la fuga del recluso.



Según explicó, en Barranquilla hay pánico porque un hombre con una enfermedad contagiosa (tuberculosis) acusado de violar menores de edad está en un sitio desconocido.



“En la ciudad hay pánico absoluto, indignación y temor porque de alguna forma una persona que ha venido representando una clara amenaza está suelta, nadie sabe dónde está y además está enferma”, manifestó.



Finalmente, la alcaldesa Noguera criticó el sistema actual de justicia en Colombia.



“Esto pone en evidencia el gran problema que tenemos en Colombia en materia carcelaria, es como la base del problema porque no podemos generar seguridad y convivencia con lo que vemos en estos casos”, comentó.



Por su parte, Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se mostró indignada por la decisión de un juez de dar casa por cárcel a Bayron Palacio pese a tener cuatro condenas por abuso sexual a menores.



La funcionaria dijo que en este caso la juez debió enviarlo a un hospital pero no darle libertad porque “si se sabe que es una persona peligrosa” como mínimo debe garantizarse que no se escape de su casa.