Belisario Betancur acepta volver a declarar por holocausto del Palacio

y aseguró que está dispuesto a volver a declarar ante la justicia, en respuesta a la decisión de la Fiscalía de llamarlo a declarar.



El exmandatario se mostró dispuesto a volver a declarar si la justicia lo requiere. (Vea también: Fotos y videos: Así reportaron los medios la toma del Palacio de Justicia ).



“De mi parte, he estado siempre a disposición de la justicia. En tal sentido hecho declaraciones ante el tribunal especial de instrucción criminal creado siete días después de los hechos, por el decreto número 33 00 de 1985, del presidente de la República, a sugerencia de los magistrados sobrevivientes; seguí concurriendo ante la justicia durante los nueve meses que me restaban de gobierno. Y lo proseguí haciendo ya en mi condición de expresidente. Fue así como rendir declaración ante la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes, la cual decidió que no había lugar acusación alguna contra el presidente de la República y archivo el expediente; declaré también ante el juzgado 30 de instrucción criminal por más de 30 horas; nuevamente ante la Comisión de acusación de la cámara el 18 de noviembre de 1988; ante la honorable Corte Suprema del 4 de julio de 1990; ante la Comisión de la verdad creada por la honorable corte en octubre de 2005; A la fiscal cuarta delegada ante la Corte, declaración que duró dos días en diciembre 2005; Y que se realizó de nuevo el 15 de agosto de 2008”.



En la carta, el exmandatario dice: “nuevamente pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al país y reitero que haría cualquier cosa para aliviarlo”.



Betancur también comentó que sigue dispuesto a declarar las veces que sea necesario, enfatizando en que siempre ha dicho la verdad. (Lea además: Así fue la toma del Palacio de Justicia, un hecho que aún tiene heridas abiertas )



“Jamás he tenido el ánimo de guardar silencio sobre los acontecimientos tan atroces (…) soy partidario de que se sepa toda, toda, toda la verdad, lo que en algo aliviaría tanto dolor de los familiares de las víctimas y la sociedad”, añadió.



Finalmente, el jefe de Estado durante la toma del Palacio de Justicia aceptó que de parte del Gobierno también se cometieron errores. (Vea aquí: Betancur no hizo nada para evitar las desapariciones: abogado de las víctimas )



“Miro hacia atrás y veo que se debieron tomar aún mayores precauciones para preservar todas las vidas y para garantizar un mejor manejo del lugar de los hechos donde fueron vilmente sacrificados numeroso ciudadanos. Las pérdidas humanas me duelen en el alma y sé que duelen justamente a todos: la de los beneméritos magistrados, la de los rehenes, la del magistrado Urán; las de los militares y policías, y la de tantos otros”, añadió.