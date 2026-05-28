Brayan Forero recuperó su libertad tras un año en poder de un grupo armado en el Catatumbo

Luego de permanecer cerca de un año secuestrado por un grupo armado ilegal en la región del Catatumbo, Brayan Forero Cárdenas recuperó su libertad y fue entregado a una comisión humanitaria integrada por la Diócesis de Ocaña, la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Forero Cárdenas se encontraba en poder de la guerrilla desde el pasado 15 de mayo de 2025, situación que mantuvo en angustia a sus familiares, quienes con el paso de los meses habían perdido las esperanzas de encontrarlo con vida.

Su liberación fue posible gracias a las gestiones humanitarias adelantadas por diferentes organismos e instituciones que trabajan en medio del conflicto armado que afecta al Catatumbo.

La situación de Brayan Forero refleja la grave crisis humanitaria que continúa viviendo esta región del departamento de Norte de Santander, donde varias personas permanecen secuestradas y retenidas por grupos armados ilegales desde el año 2025, cuando se intensificó la confrontación por el control territorial.



Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado el llamado a los actores armados para respetar la vida y la libertad de la población civil, además de permitir nuevas liberaciones que ayuden a disminuir el impacto del conflicto sobre las comunidades del Catatumbo.